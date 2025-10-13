Παντρεύτηκε ο Οδυσσέας Σταμούλης – «Θα είχε γίνει εδώ και καιρό αλλά μας πρόλαβαν άλλα γεγονότα» (Video)

Νέο ξεκίνημα στην προσωπική του ζωή έκανε ο Οδυσσέας Σταμούλης καθώς παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τη σύντροφό του, Ντίνα, με την οποία διατηρεί σχέση εδώ και δέκα χρόνια.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», ο ηθοποιός μίλησε για το ευτυχές γεγονός, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον τραγικό θάνατο του 11χρονου γιου του, δυο χρόνια πριν.

«Είμαι πολύ καλά. Με αυτή την κυρία είμαι κοντά 10 χρόνια. Ήταν κάτι που θα είχε γίνει εδώ και καιρό αλλά μας πρόλαβαν άλλα γεγονότα και δεν προλάβαμε. Αλλά έπρεπε να γίνει. Άμα μας βλέπει και ο Χρηστάκης γιατί την αγαπούσε πολύ και την είχε δεύτερη μάνα του και αυτός θα χαίρεται μαζί μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι ο γιος του ηθοποιού, ο 11χρονος Χρήστος, βρέθηκε νεκρός από πνιγμό στους Φούρνους Κορσεών Ικαρίας, το βράδυ της Πέμπτης 10 Αυγούστου 2023.

