Πέτρος Κωστόπουλος: «Η Ελένη Μενεγάκη είχε βρει στα ζώδια ότι θα πάθω οικονομική καταστροφή» (Video)

Στην Ελένη Μενεγάκη αναφέρθηκε ο Πέτρος Κωστόπουλος κατά τη διάρκεια του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» ο οποίος με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή έκανε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη για την παρουσιάστρια.

Συγκεκριμένα, ο πρώην εκδότης τόνισε ότι η Ελένη Μενεγάκη μετά από τόσα χρόνια που υπήρξε δίπλα στη Λίτσα Πατέρα έχει μάθει και η ίδια αστρολογία, υποστηρίζοντας ότι η παρουσιάστρια είχε προβλέψει ότι ο ίδιος θα πάθει οικονομική καταστροφή κάποια στιγμή στη ζωή του.

«Εκείνο που ίσως δεν ξέρετε, ίσως το ξέρει η Αφροδίτη (σ.σ. Γραμμέλη), είναι ότι μάλλον η Λίτσα Πατέρα έκανε μαθήματα και έχει γίνει πάρα πολύ καλή αστρολόγος η Ελένη Μενεγάκη. Η Ελένη Μενεγάκη… σκοτώνει! Μέχρι που κάποτε, θυμάμαι, πρέπει να βρήκε ότι μια μέρα θα πάθω οικονομική καταστροφή. Το 2004, όταν ήταν στο σπίτι στη Μύκονο, την φιλοξενούσα και μου είχε πει “δεν γράφεις τα σπίτια στα παιδιά και στη γυναίκα σου;”. Μετά, σκεφτόμουν, γιατί να μου το είχε πει; Δεν την ξαναρώτησα ποτέ αλλά προφανώς και είδε, δεν το είπε έτσι. Έξι ή επτά χρόνια πριν, μου είχε πει “καν’ το γιατί έρχονται και δύσκολες ημέρες”. Δηλαδή ήταν κουλό. Χαζομάρα μου, που δεν το ακολούθησα, αλλά έλεγα “τώρα, τι μου λέει η Ελένη;”. Είναι, όμως, πολύ καλή αστρολόγος και πιστεύω πως έχει μάθει από την Λίτσα”» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

