LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

12.10.2025 17:34

Ελένη Φιλίνη: Όταν πέθανε ο Bruce Lee, είχα πέσει στα πατώματα – Έχω μαύρη ζώνη στο καράτε

12.10.2025 17:34
eleni_filini

Για την αγάπη της στο καράτε και το ίνδαλμά της μίλησε η Ελένη Φιλίνη στην εκπομπή «Τζενeρέισον Σκ» της ΕΡΤ1.

«Ναι, έχω μαύρη ζώνη στο καράτε. Πιτσιρίκα ήμουν ερωτευμένη με τον Bruce Lee. Όταν πέθανε τότε, εγώ είχα πέσει στα πατώματα. Το καράτε είναι μια φιλοσοφία. Χορό έκανα από μικρή. Έτυχε στην πρώτη δουλειά στο θέατρο να είναι ο Μάνος Λεζές, ο οποίος έκανε καράτε. Έτσι ξεκίνησα», εξήγησε η Ελένη Φιλίνη.

«Θα μπορούσα να έχω πάρει τη μαύρη ζώνη στα 6-7 χρόνια. Δεν με ένοιαζαν οι εξετάσεις. Το καράτε είναι μια φιλοσοφία. Ένας που ξέρει πολεμικές τέχνες δεν δέρνει. Με βοήθησε στον αυτοέλεγχο και με κράτησε», πρόσθεσε η ηθοποιός.

