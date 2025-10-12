Μπέζος για Φιλιππίδη: Θα προτιμούσα η περιπέτειά του να ήταν ένα κακό όνειρο

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη, που κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού, και τη συνεργασία με τον γιο του, Δημήτρη, μίλησε ο Γιάννης Μπέζος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Δεν κρίνω τους ανθρώπους, είμαι βέβαιος ότι ο ίδιος θα κάνει την αυτοκριτική του. Θα προτιμούσα η περιπέτειά του να είναι ένα κακό όνειρο», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Οι άνθρωποι δεν είμαστε άγιοι, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί και να σοβαρευτούμε περισσότερο. Αν μου ζητούσε ο Πέτρος Φιλιππίδη να τον βοηθήσω, θα το έκανα. Θα συνεργαστώ φέτος με τον Δημήτρη Φιλιππίδη στο θέατρο, είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός», πρόσθεσε.

«Τα παιδιά δεν θέλουν συμβουλές, θέλουν παραδείγματα»

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε και για την κόρη του, τονίζοντας πως δεν ανακατεύεται στη ζωή της.

«Με την κόρη μου δεν μιλάμε για την δουλειά. Κάνει τη δική της διαδρομή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγε κανείς ότι έχουμε καθημερινή επαφή και βρισκόμαστε, δεν έχουμε τέτοια πράγματα γιατί ο χρόνος δεν βολεύει καθόλου. Φυσικά και έχουμε επαφές, δεν το συζητώ, αλλά όχι τέτοιου τύπου. Ακολουθεί τον δικό της δρόμο και δεν ανακατεύομαι καθόλου», εξήγησε.

Για τον ρόλο που πρέπει να έχουν οι γονείς, ο Γιάννης Μπέζος τόνισε: «Τα παιδιά παίρνουν από τους γονείς αυτά που κρύβουν και αυτά που λένε. Δεν θέλουν συμβουλές, θέλουν παραδείγματα».

»Δεν είμαστε φίλοι με τα παιδιά, αυτό είναι μύθος. Θέλουν μητέρα και πατέρα, να αναφέρονται κάπου. Θέλουν αντίπαλο», είπε ο Γιάννης Μπέζος.

