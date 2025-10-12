search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025
12.10.2025

Μπέζος για Φιλιππίδη: Θα προτιμούσα η περιπέτειά του να ήταν ένα κακό όνειρο

12.10.2025 13:54
Για τον Πέτρο Φιλιππίδη, που κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού, και τη συνεργασία με τον γιο του, Δημήτρη, μίλησε ο Γιάννης Μπέζος στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Δεν κρίνω τους ανθρώπους, είμαι βέβαιος ότι ο ίδιος θα κάνει την αυτοκριτική του. Θα προτιμούσα η περιπέτειά του να είναι ένα κακό όνειρο», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Οι άνθρωποι δεν είμαστε άγιοι, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί και να σοβαρευτούμε περισσότερο. Αν μου ζητούσε ο Πέτρος Φιλιππίδη να τον βοηθήσω, θα το έκανα. Θα συνεργαστώ φέτος με τον Δημήτρη Φιλιππίδη στο θέατρο, είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός», πρόσθεσε.

«Τα παιδιά δεν θέλουν συμβουλές, θέλουν παραδείγματα»

Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε και για την κόρη του, τονίζοντας πως δεν ανακατεύεται στη ζωή της.

«Με την κόρη μου δεν μιλάμε για την δουλειά. Κάνει τη δική της διαδρομή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα έλεγε κανείς ότι έχουμε καθημερινή επαφή και βρισκόμαστε, δεν έχουμε τέτοια πράγματα γιατί ο χρόνος δεν βολεύει καθόλου. Φυσικά και έχουμε επαφές, δεν το συζητώ, αλλά όχι τέτοιου τύπου. Ακολουθεί τον δικό της δρόμο και δεν ανακατεύομαι καθόλου», εξήγησε.

Για τον ρόλο που πρέπει να έχουν οι γονείς, ο Γιάννης Μπέζος τόνισε: «Τα παιδιά παίρνουν από τους γονείς αυτά που κρύβουν και αυτά που λένε. Δεν θέλουν συμβουλές, θέλουν παραδείγματα».

»Δεν είμαστε φίλοι με τα παιδιά, αυτό είναι μύθος. Θέλουν μητέρα και πατέρα, να αναφέρονται κάπου. Θέλουν αντίπαλο», είπε ο Γιάννης Μπέζος. 

ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα Πακιστάν με Αφγανιστάν με τουλάχιστον 67 νεκρούς – Έκκληση αυτοσυγκράτησης από κράτη της περιφέρειας (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αποκαλυπτήρια για το άγαλμα των «ηρώων της πραγματικής οικονομίας» – Με Δούκα και Θεοδωρικάκο η εκδήλωση του ΕΕΑ (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς» μετά από ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο – Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ Ολυμπιακός στους οπαδούς της πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Δεν απαντάμε στις προκλήσεις»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης σε Μητσοτάκη για τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον στρατό: «Ούτε να το σκέφτεστε!»

LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες για τις υψηλές τιμές σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

