ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:51
Θανάσης Πάτρας: «Η γυναίκα μου είχε μία κακοήθεια στο νεφρό, μακάρι να το είχα περάσει εγώ» (Video)

Για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της η σύζυγός του όταν διαγνώστηκε με κακοήθεια στο νεφρό της μίλησε η Θανάσης Πάτρας, επισημαίνοντας ότι το περσινό Πάσχα ήταν πολύ δύσκολο για την οικογένειά του.

Όπως εξήγησε ο Θανάσης Πάτρας, αρχικά η σύζυγός του είχε ενοχλήσεις στα πλευρά της, κάνοντας στη συνέχεια μια σειρά εξετάσεων, οι οποίες έδειξαν ότι υπήρχε κακοήθεια. Η περιπέτεια αυτή -τόνισε- τους έφερε ακόμα πιο κοντά.

«Μακάρι να είχα περάσει εγώ την περιπέτεια υγείας της συζύγου μου. Όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να ταλαιπωρείται, προφανώς θες να το είχες πάθει εσύΥπήρξε μία περιπέτεια, μία κακοήθεια στο νεφρό, κάτι που πάλι καλά το βρήκε πολύ γρήγορα, ήταν πολύ αρχικό το στάδιο. Αυτό συνέβη πριν από έναν χρόνο. Είχαμε πάει στην Καρδίτσα για Πάσχα και θα έκανε την επέμβαση αμέσως μετά, το κάναμε για να το χωνέψουμε. Ήταν το πιο μαύρο Πάσχα που έχουμε περάσει ποτέ, ήμασταν σε κατάθλιψη και οι δύο. Είναι αυτό που λες “καλύτερα καν’ το τώρα” για να μην αρχίσεις να το σκέφτεται, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το μεταβολίσεις με τίποτα. Οι φίλοι μας έκαναν τους καραγκιόζηδες. Αυτή η περιπέτεια μας έφερε κοντά. Την αγαπάω πάρα πολύ τη γυναίκα μου, έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί, πολλές δυσκολίες. Σε πολλά ζευγάρια οι δυσκολίες λειτουργούν συγκολλητικά και σε άλλα διασπαστικά. Εγώ δεν περίμενα αυτό για να κατανοήσω τα συναισθήματά μου για την οικογένειά μου. Είμαι χαρούμενος όμως, που το βρήκαμε νωρίς και μας βοήθησε πάρα πολύ ο γιατρός μας. Το ξεπεράσαμε» είπε, αρχικά.

«Είχε έναν πόνο στο πλευρά και αυτός ο πόνος ήταν θεωρητικά μυϊκός. Ο γιατρός επέμενε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Το συγκεκριμένο εύρημα δεν δίνει μήνυμα, δεν σε προειδοποιεί και μεγαλώνει. Μετά καταλάβαμ, ότι είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια είναι σύνηθες, δεν είναι σπάνιο» πρόσθεσε.

