Μαίρη Μηλιαρέση: «Ήμουν πάρα πολύ αρνητική στον γάμο, αλλά αν συναντήσεις τον άνθρωπό σου, όλα είναι λεπτομέρειες» (Video)

Για την άρνηση που είχε παλαιότερα σε έναν ακόμη γάμο μίλησε η Μαίρη Μηλιαρέση, επισημαίνοντας ότι απέκλειε αυτό το ενδεχόμενο πριν γνωρίσει τον σύζυγό της.

Όπως τόνισε, η θέση της άλλαξε, όταν συνάντησε τον άνθρωπό της. Οι δυο τους ήθελαν από την πρώτη στιγμή να είναι μαζί, γεγονός που οδήγησε στην επισημοποίηση της σχέσης τους.

«Ήμουν πάρα πολύ αρνητική για τον γάμο, για πολλά χρόνια, αλλά άμα συναντήσεις τον άνθρωπό σου, όλα τα άλλα μετά είναι λεπτομέρειες. Θέλαμε να είμαστε μαζί και έγινε από μόνο του. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και είναι όλα καλά» ανέφερε, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην κόρη της, διευκρινίζοντας ότι δεν θέλησε ούτε επιδίωξε να της δοθούν ευκαιρίες επειδή η μητέρα της είναι επώνυμο πρόσωπο. Γι΄αυτό και χρησιμοποιούσε το όνομα του πατέρα της.

«Δεν άνοιξαν πόρτες με το όνομα μου για την κόρη μου. Κατ’ αρχήν, από την αρχή, η μικρή χρησιμοποιούσε το όνομα του μπαμπά της. Δεν ήθελε, σε καμία περίπτωση, να αναμειχθεί το όνομα μου με το δικό της», σημείωσε.

Όσο για το «Ρουκ Ζουκ» που είχε παρουσιάσει και η ίδια κατά το παρελθόν, θεωρεί λάθος να μπει «πάγος» στο τηλεπαιχνίσι.

«Μου φαίνεται λάθος σαν σκέψη να βάλει ο ΑΝΤ1 στον πάγο το ”Ρουκ Ζουκ”. Γιατί δεν έχω δει κάποιο άλλο παιχνίδι που να είναι πιο ενδιαφέρον, απ’ αυτά τα παρεϊστικα και χαβαλεδιάρικα παιχνίδια. Θεωρώ ότι έχει κάνει κοιλιά, γιατί το έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ που ‘χει χάσει αυτό το γρήγορο και τη σπιρτάδα του» ανέφερε.

