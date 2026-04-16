ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:35
16.04.2026 09:58

Δημήτρης Σαμόλης: «Η θηλυκότητα, για μένα, είτε σε άντρες είτε σε γυναίκες είναι η δυνατή μας πλευρά» (Video)

16.04.2026 09:58
Σε καθημερινές εκφράσεις που αναπαράγουν στερεότυπα γύρω από τη σεξουαλικότητα αναφέρθηκε ο Δημήτρης Σαμόλης σε συνέντευξή του στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα αργά».

«Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν λένε σε κάποιον: “Πω πω, είσαι γκέι αλλά δεν σου φαίνεται”. Αυτό το θεωρώ πολύ υποτιμητικό. Δηλαδή κι αν μου φαινόταν, ποιο είναι το πρόβλημα; Σε κάποιον που εννοούν… τι εννοούνε; Αν σου πει κάποιος “είσαι γκέι και δεν σου φαίνεται” και σου το λέει ως κομπλιμέντο, είναι εκ προοιμίου ρατσιστικό και υποτιμητικό. Εννοούνε τη θηλυκότητα, που στην τελική, η θηλυκότητα, για μένα είτε σε άντρες είτε σε γυναίκες είναι η δυνατή μας πλευρά. Είναι ότι εκθέτεις την ευάλωτη πλευρά σου και δεν φοβάσαι να την εκθέσεις και να γίνεις βορά σε οποιονδήποτε ενεργειακά θελήσει να σου επιτεθεί» ανέφερε, αρχικά, ο ηθοποιός.

Τόνισε δε, ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δεν συνδέονται απαραίτητα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

«Ένας άνθρωπος, είτε γυναίκα είτε άντρας, ακόμα και ένας straight, μπορεί να έχει μία πιο θηλυκή πλευρά… και το να την εκθέσει το θεωρώ μεγάλη δύναμη. Καλό είναι αυτά τα σχόλια κάπως να τα σκεφτόμαστε, γιατί πολλές φορές φέρνουνε και το αντίθετο αποτέλεσμα» είπε χαρακτηριστικά.

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:35
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός στην Ευρώπη για τα Αεροπορικά Καύσιμα – Η Ελλάδα στο Σταυροδρόμι της Κρίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Η αντίστροφη μέτρηση της ατιμωρησίας έχει ξεκινήσει» (video)

