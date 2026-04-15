Ο Μπίλι Κρίσταλ μιλά για τον δολοφονημένο Ρομπ Ράινερ: «Είχαμε περάσει το προηγούμενο βράδυ μαζί, ήταν θείος για τα παιδιά μου»

Τις στιγμές που μοιράστηκε με τον Ρομπ Ράινερ, με τον οποίο, όπως είπε, μπορούσε να μιλάει για τα πάντα, αναπόλησε ο Μπίλι Κρίσταλ, μιλώντας στον Στίβεν Κόλμπερ.



Οι δυο τους γνωρίστηκαν στη σειρά«All in the Family» το 1975 και παρέμειναν κοντά μέχρι τη δολοφονία του σκηνοθέτη και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ, από τον γιο τους. Ο Ράινερ είχε σκηνοθετήσει τον Κρίσταλ στο «When Harry Met Sally» του 1989, όπου συμπρωταγωνίστησε και η Μεγκ Ράιαν, καθώς και στα This Is Spinal Tap του 1984 και «The Princess Bride» του 1987.



Ο 78χρονος ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, την Τρίτη 14 Απριλίου, και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του έκανε μία αναφορά στη σχέση τους. Ο Κρίσταλ εξήγησε ότι είχε μιλήσει με τον Ράινερ στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιαν το βράδυ πριν από τον θάνατό του. «Είχαμε περάσει το προηγούμενο βράδυ μαζί, μιλώντας για τις καριέρες μας», είπε στον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ.

April 15, 2026

«Μιλούσαμε για τη βιομηχανία του κινηματογράφου και για το πώς έχει αλλάξει. Και για το πώς ο κόσμος δεν πηγαίνει πια στις αίθουσες όπως παλιά. Μιλήσαμε για το γεγονός ότι δεν μπορείς να ελέγξεις πώς θα πάει μια ταινία. Αυτό που μπορείς να ελέγξεις είναι η εμπειρία του να τη δημιουργείς. Και οι εμπειρίες που είχαμε μαζί, αλλά και εκείνες που είχε εκείνος με τα καστ των άλλων ταινιών του, ήταν τόσο ξεχωριστές», συνέχισε.



Ο Μπίλι Κρίσταλ τίμησε τον Ρομπ Ράινερ στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ. Ο ηθοποιός ανέτρεξε στη στιγμή που τηλεφώνησε στον Ο’ Μπράιαν, ο οποίος παρουσίασε την τελετή, για να οργανώσουν το αφιέρωμα. Όπως είπε, συζήτησαν για τις πρώτες επτά ταινίες του Ράινερ, που ήταν «απίστευτα διαφορετικές και τόσο σπουδαίες».





«Και είπα: “Αν μπορέσω να φέρω μαζί το καστ αυτών των ταινιών και να βγουν μαζί μου στη σκηνή, αυτό θα τον έκανε πραγματικά να χαμογελάσει”. Έτσι επικοινώνησα με όλους τους. Η Ακαδημία ήταν εξαιρετική στο να φέρει τους περισσότερους από αυτούς εκεί», περιέγραψε ο Κρίσταλ.



Για εκείνον, ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένας«ξεκαρδιστικός, αφοσιωμένος άνθρωπος, με έντονες απόψεις». «Μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Ήταν θείος για τα παιδιά μου», πρόσθεσε.

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι υπάρχουν «τόσες πολλές στιγμές» στη ζωή του στις οποίες θέλει να τηλεφωνήσει στον Ράινερ,«γιατί αυτό κάναμε». «Στο HarryMetSally, υπάρχουν πολλές στιγμές όπου εγώ και η Μεγκ είμαστε ουσιαστικά ο Ρομπ κι εγώ», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έβλεπαν μαζί ταινίες και αθλητικά, ακριβώς όπως οι χαρακτήρες στην ταινία.



Ο Μπίλι Κρίσταλ κατέληξε λέγοντας ότι ο θάνατος του Ρομπ Ράινερ είναι«μια βαθιά απώλεια για την ανθρωπότητα, γιατί ήταν ο πιο ανθρώπινος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρομπ Ράινερ είχε βρεθεί άγρια δολοφονημένος μαζί με τη σύζυγό του στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, ενώ για τη διπλή δολοφονία κατηγορείται ο γιος του ζευγαριού.

