Όσκαρ 2026: Ιστορική επανένωση των Billy Crystal και Meg Ryan για να τιμήσουν τον Rob Reiner (photos)

Οι διάσημοι συμπρωταγωνιστές της ταινίας «When Harry Met Sally», Μπίλι Κρίσταλ (Billy Crystal) και Μεγκ Ράιαν (Meg Ryan), θα βρεθούν στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ για να τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ (Rob Reiner).

Σύμφωνα με το Variety, ο Κρίσταλ θα μιλήσει για τον εκλιπόντα δημιουργό κατά τη διάρκεια του In Memoriam, ενώ η Ράιαν θα μοιραστεί τη σκηνή μαζί με άλλους πρωταγωνιστές από τις ταινίες του.

“When Harry Met Sally” co-stars Billy Crystal and Meg Ryan will reunite at the Oscars to honor Rob Reiner during the In Memoriam segment. https://t.co/9qA43YYBiL pic.twitter.com/5aHL7lbX6J — Variety (@Variety) March 4, 2026

Σημειώνεται ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ στις 14 Δεκεμβρίου. Ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε αργότερα ότι πέθαναν από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο».

Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη ο Νικ Ράινερ (Nick Reiner) στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τον φόνο των γονιών του. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε αθώος στις 23 Φεβρουαρίου ενώπιον του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες και συμφώνησε σε νέα δικάσιμο για τις 29 Απριλίου. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει ακόμη και τη θανατική καταδίκη ή ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Billy Crystal and Meg Ryan to Reunite at Oscars for Rob Reiner Tribute; New Details Revealed https://t.co/9qA43YY3td March 4, 2026

Μετά τον θάνατο του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ, στενοί φίλοι και συνεργάτες, μεταξύ των οποίων οι Κρίσταλ, Λάρι Ντέιβιντ (Larry David), Μάρτιν Σορτ (Martin Short) και Άλμπερτ Μπρουκς (Albert Brooks) εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση: «Αφομοιώνοντας όλα όσα είχε μάθει από τον πατέρα του Καρλ και τον μέντορά του Νόρμαν Λίαρ, ο Ρομπ Ράινερ δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος κωμικός ηθοποιός αλλά και ένας σπουδαίος αφηγητής ιστοριών. Δεν υπάρχει άλλος σκηνοθέτης με τόσο μεγάλο εύρος. Από την κωμωδία μέχρι το δράμα, από το mockumentary μέχρι το ντοκιμαντέρ, ήταν πάντα στην κορυφή της τέχνης του. Γοήτευε το κοινό. Εκείνο τον εμπιστευόταν και σχημάτιζε ουρές για να δει τις ταινίες του», υπογράμμισαν, συμπληρώνοντας: «Ήμασταν φίλοι τους και θα μας λείψουν για πάντα».

Ολοκλήρωσαν τη ανακοίνωση με μία ατάκα από το «It’s a Wonderful Life», μια από τις αγαπημένες ταινίες του Ράινερ: «Η ζωή κάθε ανθρώπου αγγίζει τόσες άλλες ζωές και όταν δεν είναι πια εδώ, αφήνει ένα τρομερό κενό».

Η είδηση για την εμφάνιση των Κρίσταλ και Ράιαν στα Βραβεία της Ακαδημίας έρχεται, μόλις λίγες ώρες αφού έγινε γνωστό, ότι η Μπάρμπρα Στρέιζαντ (Barbra Streisand) βρίσκεται σε συζητήσεις για να τραγουδήσει στο In Memoriam, τιμώντας την μνήμη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford).

Barbra Streisand is in talks to perform at the #Oscars in tribute to her “The Way We Were” co-star Robert Redford.



Streisand is in conversations to sing during the In Memoriam segment of the ceremony, according to sources. Details are still being discussed. It has not been… pic.twitter.com/4g0mRTToQA — Variety (@Variety) March 4, 2026

Barbra Streisand in Talks for Oscars Performance to Honor Robert Redford https://t.co/mh000WuxgE — Variety (@Variety) March 4, 2026

Η λαμπερή τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Μια «Νύφη» για τον Φρανκεστάιν, «Φίλοι για Πάντα» και «Η Τούρτα του Προέδρου» (Videos)

Κριτική ταινίας: «Η τούρτα του προέδρου» – Το τέλος της παιδικής αθωότητας

Σάντρα Μπούλοκ: Επιστροφή στη μεγάλη οθόνη και επανένωση με τη Ντάνα Φοξ