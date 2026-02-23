«Αθώος» για τη δολοφονία των γονιών του δήλωσε ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Αθώος» δήλωσε ο γιος του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του, οι οποίοι βρέθηκαν κατακρεουργημένοι στην οικία τους.
Η δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025 του συγκλόνισε το Χόλιγουντ, με τον γιο του ζευγαριού, Νικ, να συλλαμβάνεται ως ο βασικός ύποπτος.
Ο 32χρονος Νικ Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες με δημόσιο συνήγορο υπεράσπισης, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες της διπλής δολοφονίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός του δικηγόρος παραιτήθηκε τον Ιανουάριο, γεγονός που είχε ερμηνευθεί ως «αποδοχή ενοχής».
Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του έφεραν πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε διάφορα σημεία του σώματός τους.
Σημειώνεται ότι ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει προβλήματα με ναρκωτικά και είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.
Διαβάστε επίσης:
Η επικίνδυνη κλιμάκωση του Τραμπ: Η απειλή προς το Ιράν και η αβεβαιότητα για το μέλλον
Ερντογάν: Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο
Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.