«Αθώος» για τη δολοφονία των γονιών του δήλωσε ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ

«Αθώος» δήλωσε ο γιος του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του, οι οποίοι βρέθηκαν κατακρεουργημένοι στην οικία τους.

Η δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025 του συγκλόνισε το Χόλιγουντ, με τον γιο του ζευγαριού, Νικ, να συλλαμβάνεται ως ο βασικός ύποπτος.

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες με δημόσιο συνήγορο υπεράσπισης, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες της διπλής δολοφονίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός του δικηγόρος παραιτήθηκε τον Ιανουάριο, γεγονός που είχε ερμηνευθεί ως «αποδοχή ενοχής».

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του έφεραν πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Σημειώνεται ότι ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει προβλήματα με ναρκωτικά και είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

