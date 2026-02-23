search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 01:08
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 20:14

«Αθώος» για τη δολοφονία των γονιών του δήλωσε ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ

23.02.2026 20:14
NickReiner2

«Αθώος» δήλωσε ο γιος του διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του, οι οποίοι βρέθηκαν κατακρεουργημένοι στην οικία τους.

Η δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025 του συγκλόνισε το Χόλιγουντ, με τον γιο του ζευγαριού, Νικ, να συλλαμβάνεται ως ο βασικός ύποπτος.

Ο 32χρονος Νικ Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες με δημόσιο συνήγορο υπεράσπισης, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες της διπλής δολοφονίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός του δικηγόρος παραιτήθηκε τον Ιανουάριο, γεγονός που είχε ερμηνευθεί ως «αποδοχή ενοχής».

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του έφεραν πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Σημειώνεται ότι ο Νικ Ράινερ αντιμετωπίζει προβλήματα με ναρκωτικά και είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια.

Διαβάστε επίσης:

Η επικίνδυνη κλιμάκωση του Τραμπ: Η απειλή προς το Ιράν και η αβεβαιότητα για το μέλλον

Ερντογάν: Με τον Μητσοτάκη συζητήσαμε για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mykolaiv police
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες από έκρηξη στο Μικολάιφ – Οι δύο σε σοβαρή κατάσταση

xioni-nea-iorki-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ιστορικών διαστάσεων» η χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη – Μια από 10 μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί

narkoploio
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θανατηφόρο πλήγμα σε σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (Video)

pae ilioupoli
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στην ΠΑΕ Ηλιούπολη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής της

mitsotakis_erdogan_1002-1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: «Ο άνεμος της Τουρκίας φυσάει σε όλο τον κόσμο» – Μήνυμα αποτροπής συγκρούσεων και αναφορά στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

vasilis-paiteris-new
LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; - Δεν είναι δικό του τραγούδι "ο Μπαλαμός"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 00:14
mykolaiv police
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες από έκρηξη στο Μικολάιφ – Οι δύο σε σοβαρή κατάσταση

xioni-nea-iorki-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ιστορικών διαστάσεων» η χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη – Μια από 10 μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί

narkoploio
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θανατηφόρο πλήγμα σε σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (Video)

1 / 3