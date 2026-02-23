search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 02:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 19:32

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία

23.02.2026 19:32
slovakia_fico

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τoν φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας του να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά.

«Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.

Διαβάστε επίσης:

Σε πολεμική σύρραξη εξελίσσεται η σύγκρουση στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Επιπλέον 2.500 στρατιώτες στους δρόμους

Ο Τραμπ απειλεί τα κράτη που θα θελήσουν να «παίξουν» με τη «γελοία απόφαση» του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς

Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε ο κεντρικός πύργος της Σαγράδα Φαμίλια: Έγινε το ψηλότερο κτίριο στη Βαρκελώνη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mykolaiv police
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες από έκρηξη στο Μικολάιφ – Οι δύο σε σοβαρή κατάσταση

xioni-nea-iorki-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ιστορικών διαστάσεων» η χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη – Μια από 10 μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί

narkoploio
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θανατηφόρο πλήγμα σε σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (Video)

pae ilioupoli
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στην ΠΑΕ Ηλιούπολη: Έφυγε από τη ζωή 17χρονος ποδοσφαιριστής της

mitsotakis_erdogan_1002-1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: «Ο άνεμος της Τουρκίας φυσάει σε όλο τον κόσμο» – Μήνυμα αποτροπής συγκρούσεων και αναφορά στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

vasilis-paiteris-new
LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; - Δεν είναι δικό του τραγούδι "ο Μπαλαμός"»

chevron ydrogono
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ενεργειακή κοσμογονία στην Ανατολική Μεσόγειο - Ποιοι είναι οι 8 μεγάλοι παίκτες που ψάχνουν τα οικόπεδα

USS Gerald R. Ford
ΕΛΛΑΔΑ

USS Gerald R. Ford: Πόσο γρήγορα θα μπορούσε να φτάσει στον Περσικό από τη Σούδα το θηριώδες αεροπλανοφόρο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 02:02
mykolaiv police
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες από έκρηξη στο Μικολάιφ – Οι δύο σε σοβαρή κατάσταση

xioni-nea-iorki-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Ιστορικών διαστάσεων» η χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη – Μια από 10 μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί

narkoploio
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θανατηφόρο πλήγμα σε σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (Video)

1 / 3