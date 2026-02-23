Ο Τραμπ απειλεί τα κράτη που θα θελήσουν να «παίξουν» με τη «γελοία απόφαση» του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με την επιβολή «πολύ πιο υψηλών» δασμών τις χώρες που θα θελήσουν «να παίξουν» με τις συνέπειες της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για το θέμα.

«Ολες οι χώρες που θα ήθελαν “να παίξουν” με την γελοία απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν “κλέψει” τις Ηνωμένες Πολιτείες επί σειρά ετών, ή ακόμη και δεκαετιών, θα αντιμετωπίσουν δασμούς πολύ πιο υψηλούς, και ακόμη χειρότερους από αυτούς που αποδέχθηκαν πρόσφατα», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση σε βάρος του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, μετά την απόφασή του για τους δασμούς, ενώ παράλληλα προειδοποίησε μεταξύ άλλων ότι οι δασμοί που δεν ακυρώθηκαν, είναι «πολλοί, και όλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολύ πιο ισχυρό τρόπο», στη σκιά του «πάγου» από το Ευρωκοινοβούλιο της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, o Τραμπ τόνισε:

“Το ανώτατο δικαστήριο (θα χρησιμοποιώ πεζά γράμματα για λίγο λόγω πλήρους έλλειψης σεβασμού!) των ΗΠΑ κατά λάθος και άθελά του μού έδωσε, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη από ό,τι είχα πριν από τη γελοία, ανόητη και πολύ διχαστική διεθνώς απόφασή του. Καταρχάς, μπορώ να χρησιμοποιήσω τις Άδειες για να κάνω απολύτως “τρομερά” πράγματα σε ξένες χώρες, ειδικά σε εκείνες τις χώρες που ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά ακατανόητα, σύμφωνα με την απόφαση, δεν μπορώ να τους χρεώσω τέλος Άδειας – ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΕΛΗ, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες; Δρομολογείς μία άδεια για να πάρεις τέλος! Η γνωμοδότηση δεν το εξηγεί αυτό, αλλά ξέρω την απάντηση! Το δικαστήριο έχει επίσης εγκρίνει όλους τους άλλους Δασμούς, οι οποίοι είναι πολλοί, και όλοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολύ πιο ισχυρό και ενοχλητικό τρόπο, με νομική βεβαιότητα, από τους Δασμούς όπως χρησιμοποιήθηκαν αρχικά. Το ανίκανο ανώτατο δικαστήριό μας έκανε σπουδαία δουλειά για τους λάθος ανθρώπους, και γι’ αυτό θα έπρεπε να ντρέπονται (αλλά όχι οι Τρεις Μεγάλοι!)”.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους σαρωτικούς δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ βάσει ενός νόμου που προοριζόταν για χρήση σε εθνικές έκτακτες ανάγκες, σημαίνοντας πλήγμα για την εμπορική πολιτική του Αμερικανού προέδρου σε μια ιστορική απόφαση με σημαντικές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αυξήσει προσωρινά τους δασμούς από 10% σε 15% στις εισαγωγές των ΗΠΑ από όλες τις χώρες.

Tην ίδια ώρα σύμφωνα με το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παγώσει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νέο δασμολογικό της πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, ο γερμανός σοσιαλδημοκράτης Μπερντ Λάνγκε, ανακοίνωσε χθες ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης θα προτείνει τη διακοπή της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ. Σήμερα, οι εκπρόσωποι των βασικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου επιβεβαίωσαν ότι θα υποστηρίξουν αυτήν την πρόταση.

