Αμερικανική υπηρεσία εξόντωσε τον «El Mencho» – Ποιος ήταν ο απόλυτος ηγέτης του CJNG, συνεχίζονται οι βίαιες συγκρούσεις (photos/videos)

Μια νέα δύναμη κρούσης υπό την ηγεσία του αμερικανικού στρατού, που ειδικεύεται στη συλλογή πληροφοριών για τα καρτέλ ναρκωτικών, διαδραμάτισε ρόλο στην επιδρομή του μεξικανικού στρατού την Κυριακή, κατά την οποία σκοτώθηκε ο μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών γνωστός ως «El Mencho», δήλωσε στο Reuters αμερικανός αξιωματούχος Άμυνας.

Η Κοινή Διαυπηρεσιακή Δύναμη Κρούσης κατά των Καρτέλ (Joint Interagency Task Force–Counter Cartel), στην οποία συμμετέχουν πολλαπλές υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης, ξεκίνησε επίσημα τον περασμένο μήνα με στόχο τη χαρτογράφηση των δικτύων μελών των καρτέλ και στις δύο πλευρές των συνόρων ΗΠΑ–Μεξικού, ανέφεραν αμερικανοί αξιωματούχοι.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, better known as “El Mencho, the top leader of Mexico’s powerful Jalisco New Generation Cartel (CJNG), has been reportedly killed in a Mexican army operation in the state of Jalisco, Mexico on Sunday, 22 February 2026,The Puerto Vallarta Costco… pic.twitter.com/3sMx5fLjke — OmoOba Olukokun (@OyederuOyewande) February 22, 2026

Ο αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που ενδέχεται να παρείχε η υπό αμερικανική στρατιωτική ηγεσία δύναμη στις μεξικανικές αρχές. Τόνισε ότι η ίδια η επιδρομή ήταν επιχείρηση του μεξικανικού στρατού.

Πρώην αμερικανός αξιωματούχος, επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας και χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στη δύναμη κρούσης, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν καταρτίσει λεπτομερές πακέτο στόχευσης για τον «El Mencho» και το παρείχαν στη μεξικανική κυβέρνηση για την επιχείρησή της.

Ο λεπτομερής αυτός φάκελος περιλάμβανε πληροφορίες που παρείχαν οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου και οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, ανέφερε ο πρώην αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο «El Mencho» βρισκόταν πολύ ψηλά, αν όχι στην κορυφή, της λίστας στόχων των ΗΠΑ στο Μεξικό.

Το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού ανέφερε ότι οι αμερικανικές αρχές παρείχαν «συμπληρωματικές πληροφορίες», χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες. Πηγή της μεξικανικής κυβέρνησης με γνώση της επιχείρησης δήλωσε ότι η μεξικανική κυβέρνηση τη σχεδίασε και την εκτέλεσε, και ότι κανένα μέλος του αμερικανικού στρατού δεν συμμετείχε φυσικά σε αυτή.

MORE: Passengers At Puerto Vallarta, Mexico’s Airport Are Fleeing Narco-Terrorists Inside The Airport & Are Running Out Onto The Tarmac & Runway To Get Away.pic.twitter.com/QAaFE4cUnm February 22, 2026

Η αμερικανική χαρτογράφηση των καρτέλ

Υπάρχουν λίγες δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την Κοινή Διαυπηρεσιακή Δύναμη Κρούσης των ΗΠΑ κατά των Καρτέλ (JITF-CC). Στην ιστοσελίδα της αναφέρεται ότι στόχος της είναι «ο εντοπισμός, η διατάραξη και η διάλυση επιχειρήσεων καρτέλ που αποτελούν απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ–Μεξικού».

Ο αμερικανός ταξίαρχος Maurizio Calabrese, που ηγείται της δύναμης κρούσης, μίλησε στο Reuters αυτόν τον μήνα για το πώς ο αμερικανικός στρατός αξιοποιεί την εμπειρία του από την καταπολέμηση οργανώσεων όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, προκειμένου να χαρτογραφήσει τα δίκτυα των καρτέλ.

«Τα καρτέλ λειτουργούν διαφορετικά από την Αλ Κάιντα ή το ISIS, έχουν διαφορετικά κίνητρα, κάτι που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό για εμάς να εντοπίσουμε ολόκληρα δίκτυα ώστε να μπορέσουμε να τα διαταράξουμε και να τα διαλύσουμε», δήλωσε ο Calabrese στο Reuters, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους.

CJNG Cartel Members have launched mass attacks across Mexico after their leader was taken out in a special operation. pic.twitter.com/2KX9GAvs6a — Anu 🇳🇬 (@debbiforreal22) February 22, 2026

Ο Calabrese σημείωσε ότι οι εκτιμήσεις ποικίλλουν σημαντικά, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν μερικές εκατοντάδες βασικά μέλη καρτέλ «στην κορυφή».

«Αλλά στη συνέχεια υπάρχουν από 200.000 έως 250.000 ανεξάρτητοι συνεργάτες που βοηθούν στη διακίνηση αυτών των ναρκωτικών», ανέφερε.

Ο Jack Riley, πρώην ανώτατος αξιωματούχος της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός των μεξικανικών καρτέλ ως τρομοκρατικών οργανώσεων από τον Τραμπ πέρυσι ξεκλείδωσε νέες μορφές αμερικανικής στρατιωτικής συνδρομής.

Όπως είπε, αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο όσον αφορά τις δυνατότητες στρατιωτικών πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης των ΗΠΑ.

«Οι δυνατότητές μας στην επιτήρηση θα είναι πιθανότατα απεριόριστες, και αυτό θα βοηθήσει πραγματικά σε ζητήματα πραγματικού χρόνου», δήλωσε ο Riley στο Reuters.

«Αλλά αυτοί οι τύποι είναι εξαιρετικά ικανοί στο να καλύπτουν τα ίχνη τους, να αποκρύπτουν ποιος είναι επικεφαλής και πού βρίσκονται αυτά τα άτομα».

Δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος Άμυνας, μιλώντας στο Reuters πριν από τη μεξικανική επιχείρηση, ανέφερε ότι η νέα δύναμη κρούσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας ο αμερικανικός στρατός έχει αναλάβει αυξημένο επιχειρησιακό έλεγχο των συνόρων με το Μεξικό.

Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης πλέον τακτικά αμερικανικά πλήγματα εναντίον ύποπτων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών σε ύδατα της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, η νομιμότητα των οποίων έχει αμφισβητηθεί από Δημοκρατικούς βουλευτές και νομικούς ειδικούς.

«Η όλη ιδέα της δημιουργίας μιας διαυπηρεσιακής προσπάθειας είναι να μην υπάρχουν αποσπασματικές ενέργειες, αλλά να συγκεντρωθούν όλα μαζί και να συγχρονιστούν», δήλωσε ο δεύτερος αξιωματούχος σχετικά με τη δύναμη κρούσης.

Ποιος ήταν ο «El Mencho» και ο ρόλος του καρτέλ «Jalisco New Generation Cartel»

Ο βαρόνος των ναρκωτικών Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, πιο γνωστός με το προσωνύμιο «El Mencho», που σκοτώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε επιχείρηση του μεξικανικού στρατού εναντίον των καρτέλ θεωρείτο ένας από τους πιο ισχυρούς και πιο καταζητούμενους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο.

Ο El Mencho ήταν ο ιδρυτής και απόλυτος ηγέτης του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (Jalisco New Generation Cartel – CJNG), μιας από τις πιο ισχυρές ένοπλες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Μεξικό και διεθνώς.

Γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1966 στην επαρχία Michoacán του Μεξικού και από φτωχές καταβολές ανέπτυξε σταδιακά έναν από τους πιο αδίστακτους και κακοποιούς οργανισμούς διακίνησης ναρκωτικών.

Στα νεανικά του χρόνια μετανάστευσε παράνομα στις ΗΠΑ, όπου συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών και απελάθηκε στο Μεξικό. Εκεί εντάχθηκε αρχικά σε προϋπάρχον καρτέλ και σταδιακά αναρριχήθηκε στην ιεραρχία του οργανωμένου εγκλήματος. Μετά τη διάλυση παλαιότερων εγκληματικών σχημάτων στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ίδρυσε το CJNG, το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιθετικές και στρατιωτικοποιημένες οργανώσεις της χώρας.

Ο CJNG υπό την ηγεσία του μετατράπηκε σε μια οργανωμένη εγκληματική δύναμη με μεγάλη διεθνή απήχηση, ειδικά στους τομείς της διακίνησης κοκαΐνης, φεντανύλης, μεθαμφεταμινών και άλλων ναρκωτικών ουσιών στις ΗΠΑ και αλλού.

Το καρτέλ του ήταν γνωστό για την ακραία βία και στρατιωτική δομή του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βαρέων όπλων, drones με εκρηκτικά και οργανωμένων επιθέσεων στις αρχές ασφαλείας.

Ο ίδιος ήταν στην κορυφή της λίστας των πιο καταζητούμενων εγκληματιών, με επικήρυξη αξίας έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ως πρόσωπο, ο El Mencho ήταν:

• Εξαιρετικά προσεκτικός και σπάνια εμφανιζόταν δημόσια

• Γνωστός για την αυστηρή, σχεδόν στρατιωτική πειθαρχία που επέβαλλε

• Περιγραφόμενος από τις αρχές ως αδίστακτος, με μηδενική ανοχή στην προδοσία

Ηγετικό του χαρακτηριστικό ήταν η ικανότητα να συνδυάζει ωμή βία με επιχειρησιακή στρατηγική. Το όνομά του συνδέθηκε με ενέδρες εναντίον στρατιωτικών δυνάμεων, επιθέσεις με βαρέα όπλα και χρήση drones με εκρηκτικά — κάτι που διαφοροποίησε το CJNG από τα πιο «παραδοσιακά» καρτέλ.

Η εξόντωση του και η αντίδραση που προκάλεσε

Στις 22 Φεβρουαρίου 2026, οι μεξικανικές στρατιωτικές δυνάμεις – σε μια μεγάλη επιχείρηση που υποστηρίχθηκε και από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών – σκότωσαν τον El Mencho σε επιχείρηση στο Τάπαλπα, στην πολιτεία Χαλίσκο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επικράτησε ανταλλαγή πυρών και ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά. Λίγη ώρα αργότερα πέθανε κατά τη μεταφορά του με στρατιωτικό ελικόπτερο στο Μεξικό.

MORE: Puerto Vallarta, Mexico Is Under Attack By A Terroristic Mexican Drug Cartel After U.S. Military & Mexican Forces Killed Their Leader. pic.twitter.com/v1dFDiyNza — John Basham (@JohnBasham) February 22, 2026

Η εξόντωσή του θεωρείται από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην αντι-ναρκωτική μάχη του Μεξικού, αλλά προκάλεσε άμεσες και βίαιες αντιδράσεις από μέλη του καρτέλ. Σε πολλές πολιτείες, όπως Χαλίσκο, Γκουαναχουάτο και Μιτσόακαν, οργάνωσαν δρόμους αποκλεισμένους με καμένα οχήματα, μπλόκα και επιθέσεις, δημιουργώντας κλίμα φόβου και αναστάτωσης σε μεγάλες πόλεις και σχεδόν οδηγώντας σε προσωρινό χάος στους δρόμους.

Ο ρόλος του καρτέλ που ηγείτο

Το Jalisco New Generation Cartel (CJNG) υπό τον El Mencho:

• Αποτελούσε ένα από τα πιο ισχυρά καρτέλ του Μεξικού με ευρεία παρουσία ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διακινώντας τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών.

• Ήταν στόχος σκληρής πίεσης από διεθνείς, κυρίως αμερικανικές, αρχές εξαιτίας της εμπλοκής του όχι μόνο στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και σε επιθέσεις κατά δημόσιων αξιωματούχων.

Η δολοφονία του El Mencho πιθανόν να σηματοδοτεί μια νέα φάση στη «ναρκωπολεμική» κατάσταση στο Μεξικό, με πιθανούς ανταγωνισμούς για τη διαδοχή του και αυξημένη βία στο άμεσο μέλλον — ένα φαινόμενο που παρατηρείται παραδοσιακά όταν μεγάλοι «βαρώνοι» πέφτουν από το απυρόβλητο.

Το Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG)

Το CJNG εμφανίστηκε περίπου το 2010 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους δύο-τρεις ισχυρότερους εγκληματικούς οργανισμούς στο Μεξικό.

Τι το έκανε τόσο ισχυρό;

1. Στρατιωτική δομή

Το CJNG λειτούργησε με παραστρατιωτική λογική. Οπλισμένοι άνδρες με στολές, θωρακισμένα οχήματα και συντονισμένες επιχειρήσεις δημιούργησαν εικόνα «ιδιωτικού στρατού».

2. Επιθετική επέκταση

Σε αντίθεση με άλλα καρτέλ που διαπραγματεύονταν σφαίρες επιρροής, το CJNG επεκτεινόταν βίαια σε νέες πολιτείες, συγκρουόμενο ανοιχτά με ανταγωνιστές.

3. Διεθνής διασύνδεση

Το καρτέλ έγινε βασικός παίκτης στη διακίνηση:

• Μεθαμφεταμινών

• Κοκαΐνης

• Φεντανύλης προς τις ΗΠΑ

Η ισχυρή παρουσία του στις αμερικανικές αγορές το έφερε στο στόχαστρο ομοσπονδιακών υπηρεσιών και οδήγησε σε πολυετείς επιχειρήσεις εντοπισμού του ηγέτη του.

Η βία ως «υπογραφή»

Το CJNG έγινε γνωστό για:

• Μαζικά μπλόκα με καμένα οχήματα σε αυτοκινητοδρόμους

• Συντονισμένες επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα

• Δημόσια «μηνύματα» ισχύος μέσω βίντεο

Όταν ο El Mencho σκοτώθηκε σε στρατιωτική επιχείρηση, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Σε αρκετές πολιτείες σημειώθηκαν εμπρησμοί, αποκλεισμοί δρόμων και συγκρούσεις, δείγμα του πόσο οργανωμένη και ενεργή παρέμενε η δομή του καρτέλ.

Τι σημαίνει η απουσία του

Η εξόντωση ενός τόσο ισχυρού ηγέτη δεν συνεπάγεται αυτόματα τη διάλυση του οργανισμού. Συχνά οδηγεί:

• Σε εσωτερικές συγκρούσεις διαδοχής

• Σε προσωρινή κλιμάκωση της βίας

• Σε ανακατανομή ισχύος μεταξύ καρτέλ

Το CJNG, με βαθιά ριζωμένη δομή και διεθνή δίκτυα, δεν ήταν μια «μονοπρόσωπη» οργάνωση. Ο El Mencho υπήρξε ο αρχιτέκτονας και το σύμβολο ισχύος, αλλά η επιρροή του βασίστηκε σε ένα ήδη εδραιωμένο σύστημα.

Βίαιες συγκρούσεις και αναβολές ματς

Αναβλήθηκαν τέσσερις ποδοσφαιρικοί αγώνες στο Μεξικό, μετά από βίαιες συγκρούσεις κοντά στην Γκουανταλαχάρα, μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά από στρατιωτική επιχείρηση (22/2) που άφησε νεκρό τον ηγέτη του καρτέλ, «El Mencho».

Το μεξικανικό πρωτάθλημα ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δύο αγώνες κορυφαίας κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένοι για την Κυριακή (22/2) -Κερετάρο εναντίον Χουάρες στους άνδρες και Τσίβας εναντίον Αμέρικα στις γυναίκες- αναβλήθηκαν επ’ αόριστον. Δύο αγώνες δεύτερης κατηγορίας που ήταν προγραμματισμένοι επίσης την Κυριακή (22/2) ακυρώθηκαν, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο χθεσινός (22/2) αγώνας γυναικών μεταξύ Μεκάξα και Κερετάρο διακόπηκε προσωρινά όταν οι παίκτριες εγκατέλειψαν το γήπεδο αφού άκουσαν δυνατούς θορύβους έξω από το Estadio Victoria, τους οποίους τα μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν ως πυροβολισμούς. Ο αγώνας συνεχίστηκε αργότερα, με τη Νεκάξα να κερδίζει με 2-1.

Η εθνική ομάδα του Μεξικού πρόκειται να αντιμετωπίσει την Ισλανδία την Τετάρτη σε φιλικό αγώνα στο στάδιο Corregidora στο Κερετάρο.

Εν τω μεταξύ, οι διοργανωτές του τουρνουά τένις ανδρών Mexican Open στο Ακαπούλκο ανακοίνωσαν ότι οι αγώνες θα ξεκινήσουν (23/2), όπως έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το τουρνουά τένις γυναικών Merida Open έχει επίσης προγραμματιστεί να ξεκινήσει από σήμερα (23/2).

BREAKING: @united, @SouthwestAir, @Delta, @AlaskaAir, & @AirCanada Have Canceled All Flights To Puerto Vallarta, Mexico (PVR) Following A Drug Cartel Terrorist Attack On The Airport & U.S. Hostages Being Kidnapped. pic.twitter.com/szVWIeIAlz — John Basham (@JohnBasham) February 22, 2026

Μετά από αναφορές για τον θάνατο του «El Mencho», μέλη του καρτέλ απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους με φωτιά σε αυτοκίνητα και επιχειρήσεις σε περισσότερες από έξι πολιτείες.

Οι αεροπορικές εταιρείες Air Canada, United Airlines, Aeromexico και American Airlines ανέστειλαν τις πτήσεις στην περιοχή.

MORE: Puerto Vallarta, Mexico Is Under Siege By A Terroristic Mexican Drug Cartel After A Joint U.S. Military & Mexico Strike Killed Their Leader. pic.twitter.com/JSaE9TPG9S — John Basham (@JohnBasham) February 22, 2026

