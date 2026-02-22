Χάος στο Μεξικό μετά τη σύλληψη του «βαρώνου» των ναρκωτικών «Ελ Μέτσο» – Τα καρτέλ καίνε οχήματα, σκηνές πανικού σε αεροδρόμιο (video)

Ένα άγριο κύμα βίας από τα καρτέλ ναρκωτικών είναι σε εξέλιξη σε πέντε τουλάχιστον Πολιτείες του Μεξικού.

Η σύλληψη του Ελ Μέντσο, από τους πλέον διαβόητους άνδρες των καρτέλ, έχει προκαλέσει χάος σε δρόμους και αεροδρόμια, καθώς συμμορίες καίνε παντού αυτοκίνητα και έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις που έχουν μεταφερθεί ακόμη και μέσα στο αεροδρόμιο του Χαλίσκο στην Γουαδαλαχάρα, σκορπώντας τον πανικό στους ταξιδιώτες.

pic.twitter.com/8bB1XWxBW4

🚨 El caos y el terror en el aeropuerto de Guadalajara surgen tras la supuesta muerte de #Nemesio Oseguera #Cervantes ✈️ — POSTA CDMX (@POSTACDMX) February 22, 2026

Aeropuerto de Guadalajara, no se ve bien ver a la guardia nacional corriendo o si? pic.twitter.com/v2gxdDXgmO — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) February 22, 2026

Τα καρτέλ έχουν αποκλείσει ακόμη και δρόμους, αρχικά στη μητροπολιτική περιοχή της Γκουανταλαχάρα, στο Πουέρτο Βαγιάρτα και σε άλλα μέρη της πολιτείας. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, η βία εξαπλώθηκε σε άλλες πολιτείες.

Precaución compartimos video viral de usuario de redes sociales de auto o camión incendiado en avenida La paz y 16 de septiembre. pic.twitter.com/sbUqaObVlw February 22, 2026

Το Υπουργείο Υποδομών, Επικοινωνιών και Μεταφορών (SICT) εξέδωσε συναγερμό για περιστατικά στους αυτοκινητόδρομους του Χαλίσκο, του Μιτσοακάν, του Ναγιαρίτ, του Γκουαναχουάτο, της Μπάχα Καλιφόρνια και του Ταμαουλίπας.

🚒Narcobloqueos se registran en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Nayarit y Aguascalientes tras operativos de fuerzas de seguridad.



En Jalisco, un operativo federal en Tapalpa detonó enfrentamientos e incendios de vehículos en distintos puntos, incluida la Zona… pic.twitter.com/N8gJ4GriRd February 22, 2026

Κλειδωμένοι στα σπίτια τους οι κάτοικοι

Ο κυβερνήτης του Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους, ανακοίνωσε την Κυριακή την ενεργοποίηση του κόκκινου κώδικα στην πολιτεία, ανέστειλε τις υπηρεσίες των δημόσιων συγκοινωνιών και ζήτησε από τον πληθυσμό να μην εγκαταλείπει τα σπίτια του.

Chaos erupts at Guadalajara International Airport in Jalisco, Mexico, as the CJNG Cartel launches attacks outside and potentially inside the airport, as retaliation for today’s successful elimination of CJNG leader El Mencho. pic.twitter.com/fspjMASWV1 — OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026

Δεδομένου του κινδύνου για τον πληθυσμό, εκδόθηκε σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και οι υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών ανεστάλησαν μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν τουλάχιστον επτά οδοφράγματα στο Χαλίσκο, σε αυτοκινητόδρομους και κεντρικούς αστικούς δρόμους, μετά από συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων πολιτών και προσωπικού άμυνας.

#CodigoRojoJalisco| auto incendiado a la altura de la entrada del Zoologico Guadalajara pic.twitter.com/9HfV6uPGqQ February 22, 2026

Στο Γκουαναχουάτο, η Γραμματεία Ασφάλειας και Ειρήνης ανέφερε πυρκαγιές σε φαρμακεία και καταστήματα ψιλικών και εξέδωσε ειδοποιήσεις στον πληθυσμό σχετικά με τις πράξεις βίας που σημειώνονται στην πρωτεύουσα του Γκουαναχουάτο, Μορολεόν, Ιραπουάτο, Σιλάο, Λεόν και Πουρίσιμα ντελ Ρινκόν.

👉#Breaking CJNG members torched buses and nearby structures in Puerto Vallarta, Mexico.pic.twitter.com/uMnc1ssZ31 — Uncensored Globe (@bytemine) February 22, 2026

