ΚΟΣΜΟΣ

22.02.2026 20:53

Χάος στο Μεξικό μετά τη σύλληψη του «βαρώνου» των ναρκωτικών «Ελ Μέτσο» – Τα καρτέλ καίνε οχήματα, σκηνές πανικού σε αεροδρόμιο (video)

22.02.2026 20:53
cartel-fotia-aytokinito-mexico

Ένα άγριο κύμα βίας από τα καρτέλ ναρκωτικών είναι σε εξέλιξη σε πέντε τουλάχιστον Πολιτείες του Μεξικού.

Η σύλληψη του Ελ Μέντσο, από τους πλέον διαβόητους άνδρες των καρτέλ, έχει προκαλέσει χάος σε δρόμους και αεροδρόμια, καθώς συμμορίες καίνε παντού αυτοκίνητα και έχουν ξεσπάσει συγκρούσεις που έχουν μεταφερθεί ακόμη και μέσα στο αεροδρόμιο του Χαλίσκο στην Γουαδαλαχάρα, σκορπώντας τον πανικό στους ταξιδιώτες.

Τα καρτέλ έχουν αποκλείσει ακόμη και δρόμους, αρχικά στη μητροπολιτική περιοχή της Γκουανταλαχάρα, στο Πουέρτο Βαγιάρτα και σε άλλα μέρη της πολιτείας. Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, η βία εξαπλώθηκε σε άλλες πολιτείες.

Το Υπουργείο Υποδομών, Επικοινωνιών και Μεταφορών (SICT) εξέδωσε συναγερμό για περιστατικά στους αυτοκινητόδρομους του Χαλίσκο, του Μιτσοακάν, του Ναγιαρίτ, του Γκουαναχουάτο, της Μπάχα Καλιφόρνια και του Ταμαουλίπας. 

Κλειδωμένοι στα σπίτια τους οι κάτοικοι

Ο κυβερνήτης του Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους, ανακοίνωσε την Κυριακή την ενεργοποίηση του κόκκινου κώδικα στην πολιτεία, ανέστειλε τις υπηρεσίες των δημόσιων συγκοινωνιών και ζήτησε από τον πληθυσμό να μην εγκαταλείπει τα σπίτια του.

Δεδομένου του κινδύνου για τον πληθυσμό, εκδόθηκε σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και οι υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών ανεστάλησαν μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι υπήρχαν τουλάχιστον επτά οδοφράγματα στο Χαλίσκο, σε αυτοκινητόδρομους και κεντρικούς αστικούς δρόμους, μετά από συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων πολιτών και προσωπικού άμυνας. 

Στο Γκουαναχουάτο, η Γραμματεία Ασφάλειας και Ειρήνης ανέφερε πυρκαγιές σε φαρμακεία και καταστήματα ψιλικών και εξέδωσε ειδοποιήσεις στον πληθυσμό σχετικά με τις πράξεις βίας που σημειώνονται στην πρωτεύουσα του Γκουαναχουάτο, Μορολεόν, Ιραπουάτο, Σιλάο, Λεόν και Πουρίσιμα ντελ Ρινκόν.

Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ μεταξύ Βόρνεο και της Μαλαισίας – Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

ΗΠΑ: Ταυτοποιήθηκε ο ένοπλος που προσπάθησε να εισβάλει Μαρ-α-Λάγκο – Είχε δηλωθεί αγνοούμενος

Πεδίο μάχης το Βελιγράδι: Άγρια επεισόδια πριν το Ερυθρός Αστέρας-Παρτιζάν (Video)

