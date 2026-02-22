ΗΠΑ: Ταυτοποιήθηκε ο ένοπλος που προσπάθησε να εισβάλει Μαρ-α-Λάγκο – Είχε δηλωθεί αγνοούμενος

O 21χρονος Όστιν Τάκερ Μάρτιν είναι ο ένοπλος που έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων στο θέρετρο Μαρ α Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο άνδρας, από τη Βόρεια Καρολίνα, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος πριν από λίγες ημέρες από την οικογένειά του.

Οι πράκτορες τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν όταν επιχείρησε να «εισέλθει παράνομα σε μια ασφαλή περίμετρο» στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς.

Ο 21χρονος σήκωσε ένα κυνηγετικό όπλο όταν του είπαν να ρίξει το όπλο και ένα φιαλίδιο αερίου, ανέφερε η μυστική υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν αποκαλύψει καμία πληροφορία σχετικά με το κίνητρο του δράστη. Την έρευνα έχει αναλάβει το FBI και ο διευθυντής του, ο Κας Πατέλ, έγραψε σε μια ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ, μετά το επεισόδιο αυτό και ευχαρίστησε τη Μυστική Υπηρεσία για την προστασία που παρέχει στον πρόεδρο και την οικογένειά του. «Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το άτομο ήταν ο ιθύνων νους, αν ήταν ψυχικά διαταραγμένος ή τι ήταν ακριβώς», είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

