Φλόριντα: Ο άνδρας που εμφανίστηκε στο Μαρ-α-Λάγκο με όπλο είχε μαζί του και μπιτόνι βενζίνης – Ψάχνουν τα κίνητρά του

Αν το κίνητρό του ήταν να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ή κάτι άλλο, εξετάζουν οι αρχές στην Φλόριντα για τον 20χρονο που μπήκε μέσα στο Μαρ-α-Λάγκο με κυνηγετικό όπλο, πριν τον σκοτώσουν άνδρες της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν βέβαια στην Ουάσιγκτον και οι Αρχές ψάχνουν να βρουν την ταυτότητα του νεαρού που εξουδετέρωσαν και τυχόν κίνητρά του.

Αυτό που κάνει αίσθηση είναι πως εκτός από το κυνηγετικό όπλο που είχε πάρει μαζί του, κουβαλούσε και ένα μπιτόνι με βενζίνη, θέλοντας προφανώς να βάλει και φωτιά.

«Ενοπλος άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (…) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς το πρωί», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιελμίνι, εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις ΗΠΑ.

«Περί την 1.30 άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών (…) εντοπίστηκε κοντά στην βόρεια είσοδο της ιδιοκτησίας Μαρ-α-Λάγκο εφοδιασμένος με κάτι που έμοιαζε με τουφέκι και με μπιτόνι βενζίνης», διευκρίνισε.

Αφού αντιπαρατέθηκαν με τον άνδρα, οι πράκτορες πυροβόλησαν «πολλές φορές», εξήγησε.

Κατά την διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου αργότερα οι δυνάμεις ασφαλείας ανασκεύασαν ωστόσο τα περί αντιπαράθεσης.

«Τα μόνα λόγια που του απευθύναμε ήταν “αφήστε ό,τι κρατάτε”, δηλαδή το μπιτόνι της βενζίνης και το τουφέκι», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Παλμ Μπιτς Ρικ Μπράντσο.

«Εκείνη την στιγμή άφησε το μπιτόνι και σήκωσε το όπλο σε θέση βολής» και «τότε» ένας αστυνομικός της κομητείας του Παλμ Μπιτς και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας «άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν την απειλή».

Ο ύποπτος «πέθανε επί τόπου». Κανείς αστυνομικός δεν τραυματίστηκε.

Δεύτερη φορά ένοπλος στο Μαρ-α-Λάγκο

Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες για την ταυτότητα του υπόπτου, αλλά έδειξαν κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το τουφέκι σε φωτογραφία.

Το FBI ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν το οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει οι εξωτερικές τους κάμερες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος σε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Τον Ιούλιο 2024, σφαίρα τον βρήκε στο αυτί σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Ενας θεατής σκοτώθηκε.

Δύο μήνες αργότερα, έγινε στόχος σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα. Η Μυστική Υπηρεσία είχε δεχθεί δριμεία κριτική και τις δύο φορές.

