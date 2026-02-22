ΗΠΑ: Νεκρός από πυρά 20χρονος που προσπάθησε να μπει στο θέρετρο του Τραμπ

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα ηλικίας περίπου 20 ετών ο οποίος επιχείρησε να εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του θερέτρου του Ντόναλντ Τραμπ Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, στις 22 Φεβρουαρίου, γύρω στη 01:30 (9:30 ώρα Ελλάδας), ένας άνδρας περίπου 20 ετών πυροβολήθηκε από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ και έναν αξιωματικό του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Παλμ Μπιτς μετά από μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στην περίμετρο ασφαλείας στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το εν λόγω άτομο παρατηρήθηκε στη βόρεια πύλη του Μαρ-α-Λάγκο να κουβαλάει αντικείμενα που φαινόταν να είναι ένα κυνηγετικό όπλο και ένα δοχείο καυσίμου.

Ο ύποπτος σκοτώθηκε ακαριαία όταν επιχείρησε να παραβιάσει τον ασφαλή περίβολο της εγκατάστασης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός έφερε μαζί του όπλο καθώς και εύφλεκτο υλικό, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση των πρακτόρων της U.S. Secret Service. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης πυροβολήθηκε και υπέκυψε επί τόπου στα τραύματά του.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των πρακτόρων ή άλλων αξιωματικών ασφαλείας. Όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι πράκτορες έχουν τεθεί προσωρινά σε διαθεσιμότητα έως ότου ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.

Διευκρινίζεται επίσης ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν βρισκόταν στο Mar-a-Lago το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, αλλά στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή τα κίνητρα του άνδρα.

