ΚΟΣΜΟΣ

22.02.2026 14:20

«Η Γαλλία δεν δέχεται μαθήματα σχετικά με την βία»: Προειδοποίηση Μπαρό στον αμερικανό πρεσβευτή για ανάμειξη στην υπόθεση Ντεράνκ

22.02.2026 14:20
jean-noel-barrot

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι καλεί τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι Τσαρλς Κούσνερ μετά τα σχόλιά του για τον θάνατο του ακροδεξιού ακτιβιστή Κεντέν Ντεράνκ, καταγγέλλοντας εξωτερική ανάμειξη στις υποθέσεις της Γαλλίας.

Στην πρώτη επίσημη αντίδραση, η κυβέρνηση Τραμπ κατήγγειλε την Παρασκευή την πολιτική βία της άκρας αριστεράς και ζήτησε την προσαγωγή των υπευθύνων στην δικαιοσύνη.

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι, της οποίας ηγείται ο πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν την υπόθεση και προειδοποίησαν με αναρτήσεις στο Χ ότι «ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερισμός βρίσκεται σε άνοδο» και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο φοιτητής Κεντέν Ντεράνκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ακροαριστερούς ακτιβιστές, υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία.

Αυστηρό μήνυμα Μπαρό

«Καλέσαμε τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σχόλιο για την τραγωδία αυτή (…) η οποία αφορά τη (γαλλική) εθνική κοινότητα», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στα μέσα France Info/France Inter/Le Monde. «Αρνούμαστε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας (…) για πολιτικούς λόγους», πρόσθεσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Η Γαλλία δεν δέχεται μαθήματα σχετικά με τη βία, ιδίως από τη διεθνή της αντίδρασης», προειδοποίησε.

