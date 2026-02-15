search
15.02.2026 16:56

Γαλλία: Νεκρός ο 23χρονος ακροδεξιός μετά τις συγκρούσεις στη Λυών – Συναγερμός και ενίσχυση αστυνόμευσης στις πολιτικές συγκεντρώσεις

15.02.2026 16:56
gallia_astunomia
αρχείου AP

Οξύτατη είναι η πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία μετά την βίαιη σύγκρουση με αποτέλεσμα έναν νεκρό 23χρονο, την περασμένη Πέμπτη στη Λυών, ενώ σε εξέλιξη βρισκόταν πολιτική συγκέντρωση της ευρωβουλευτού Ρίμα Χασάν, από το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» του Μελανσόν.

Ο νεαρός, που έχασε τη ζωή του συνδεόταν με την ακροδεξιά. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα αστυνομικά μέτρα σε όλες τις πολιτικές συγκεντρώσεις και στα τοπικά κέντρα των πολιτικών κομμάτων.

Παρόλο που η συμπλοκή έλαβε χώρα σε τοποθεσία μακριά από την εκδήλωση, η σύνδεση των εμπλεκομένων με πολιτικούς χώρους έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Το θύμα, ένας 23χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε ρόλο σωματοφύλακα για λογαριασμό ακροδεξιάς ομάδας, δέχθηκε σφοδρά χτυπήματα, μεταφέρθηκε κλινικά νεκρός στο νοσοκομείο και υπέκυψε στα τραύματά του μία ημέρα αργότερα.

Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο το πολιτικό θερμόμετρο έχει ήδη ανέβει επικίνδυνα. Η ακροδεξιά οργάνωση «Nemesis» καταγγέλλει ως δράστες μέλη της ακροαριστερής ομάδας «Jeune Garde», η οποία τελεί υπό απαγόρευση στη Γαλλία από τον Ιούνιο του 2025. Από την πλευρά της, η οικογένεια του θύματος υποστηρίζει ότι ο 23χρονος δεν ήταν οργανωμένο μέλος της ακροδεξιάς, αλλά «παρείχε υπηρεσίες ασφαλείας σε πολιτικά γεγονότα της πόλης».

Μπροστά στον κίνδυνο γενίκευσης της βίας, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, ζητώντας να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης.

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την άμεση ενίσχυση των αστυνομικών μέτρων σε όλες τις πολιτικές συγκεντρώσεις και τα τοπικά γραφεία των κομμάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο συναγερμός αυτός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2026, καθώς η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να θωρακίσει τη δημοκρατική διαδικασία από την κλιμακούμενη δράση εξτρεμιστικών ομάδων.

