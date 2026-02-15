search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 17:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.02.2026 15:59

Ινδικός Ωκεανός: Ρεσάλτο των αμερικανών σε τάνκερ που φέρεται να συνδέεται με Ιράν και Ρωσία – «Τα διεθνή ύδατα δεν είναι καταφύγιο» (Video)

15.02.2026 15:59
tanker_indikos

Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Veronica III, με σημαία Παναμά, το οποίο φέρεται να έχει συνδέσεις με Ιράν και Ρωσία και επιχείρησε να παραβιάσει τις κυρώσεις Τραμπ, πραγματοποιήσαν δυνάμεις του υπουργείου Πολέμου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ, η επιχείρηση, τα ξημερώματα της Κυριακής, πραγματοποιήθηκε χωρίς να προκληθεί το παραμικρό επεισόδιο.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθεώρηση και κατάληψη του Veronica III στην περιοχή ευθύνης του INDOPACOM χωρίς οποιοδήποτε περιστατικό», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο.

Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου αναφέρει πως παρακολούθησε το πλοίο από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, όπου τελικά το ανέκοψε.

«Κανένα άλλο έθνος δεν έχει την εμβέλεια, την αντοχή ή τη βούληση να το κάνει αυτό. Τα διεθνή ύδατα δεν είναι καταφύγιο. Από ξηρά, αέρα ή θάλασσα, θα σας βρούμε και θα αποδώσουμε στη δικαιοσύνη. Το Υπουργείο Πολέμου θα αρνηθεί στους παράνομους παράγοντες και τους αντιπροσώπους τους την ελευθερία κίνησης στον θαλάσσιο χώρο», διαμηνύεται μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Συνελήφθη για διαφθορά ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Τον έπιασαν με τις βαλίτσες στο χέρι

«Με βίαζε επανειλημμένα, μου είχαν πάρει το διαβατήριο, δεν μπορούσα να ξεφύγω» – Η εφιαλτική μαρτυρία θύματος του Έπσταϊν

Ρωσία: Το μήνυμα που έστειλαν στη Μόσχα με την ανακοίνωση για τη δολοφονία Ναβάλνι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SidneyPolice
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κακοποιοί απηγάγαν ηλικιωμένο κατά λάθος – Έκκληση από την αστυνομία για την απελευθέρωση του

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρός ο 23χρονος ακροδεξιός μετά τις συγκρούσεις στη Λυών – Συναγερμός και ενίσχυση αστυνόμευσης στις πολιτικές συγκεντρώσεις

dacia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Bigster: Υβριδικό 4×4 SUV με υγραέριο και πορτμπαγκάζ 556 lt – Η τιμή στην Ελλάδα

danai liveratou (1)
LIFESTYLE

Δανάη Λιβιεράτου: «Δεν με έχω φανταστεί στα μπουζούκια» – «Θα έβγαινα και θα ρωτούσαν πού είναι ο Ρέμος και ο Αργυρός»

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Χρηστίδου για Λιάγκα: «“Ψωνίζει” πολύ από την εκπομπή μας – Προσπάθησε και άλλα άτομα και δεν τα κατάφερε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

LivOl1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-1: «Μπλόκο» στη Βοιωτία για τους «ερυθρόλευκους»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.02.2026 17:07
SidneyPolice
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κακοποιοί απηγάγαν ηλικιωμένο κατά λάθος – Έκκληση από την αστυνομία για την απελευθέρωση του

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρός ο 23χρονος ακροδεξιός μετά τις συγκρούσεις στη Λυών – Συναγερμός και ενίσχυση αστυνόμευσης στις πολιτικές συγκεντρώσεις

dacia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Bigster: Υβριδικό 4×4 SUV με υγραέριο και πορτμπαγκάζ 556 lt – Η τιμή στην Ελλάδα

1 / 3