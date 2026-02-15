Ινδικός Ωκεανός: Ρεσάλτο των αμερικανών σε τάνκερ που φέρεται να συνδέεται με Ιράν και Ρωσία – «Τα διεθνή ύδατα δεν είναι καταφύγιο» (Video)

Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Veronica III, με σημαία Παναμά, το οποίο φέρεται να έχει συνδέσεις με Ιράν και Ρωσία και επιχείρησε να παραβιάσει τις κυρώσεις Τραμπ, πραγματοποιήσαν δυνάμεις του υπουργείου Πολέμου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ, η επιχείρηση, τα ξημερώματα της Κυριακής, πραγματοποιήθηκε χωρίς να προκληθεί το παραμικρό επεισόδιο.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθεώρηση και κατάληψη του Veronica III στην περιοχή ευθύνης του INDOPACOM χωρίς οποιοδήποτε περιστατικό», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump’s… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

Στην ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου αναφέρει πως παρακολούθησε το πλοίο από την Καραϊβική έως τον Ινδικό Ωκεανό, όπου τελικά το ανέκοψε.

«Κανένα άλλο έθνος δεν έχει την εμβέλεια, την αντοχή ή τη βούληση να το κάνει αυτό. Τα διεθνή ύδατα δεν είναι καταφύγιο. Από ξηρά, αέρα ή θάλασσα, θα σας βρούμε και θα αποδώσουμε στη δικαιοσύνη. Το Υπουργείο Πολέμου θα αρνηθεί στους παράνομους παράγοντες και τους αντιπροσώπους τους την ελευθερία κίνησης στον θαλάσσιο χώρο», διαμηνύεται μεταξύ άλλων.

