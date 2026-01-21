search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 01:35
ΚΟΣΜΟΣ

21.01.2026 00:51

Βενεζουέλα: Νέο ρεσάλτο των ΗΠΑ σε τάνκερ στην Καραϊβική (Video)

21.01.2026 00:51
resalto tanker karaiviki – new

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα κατελήφθη την Τρίτη σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom).

Πρόκειται για το έβδομο ρεσάλτο σε τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση σύλληψης του τάνκερ Sagitta.

