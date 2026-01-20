Ισπανία: Αγώνας δρόμου των σωστικών συνεργείων για τους αγνοούμενους – Γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια, αφού ερευνηθούν εξονυχιστικά (Video)

Ξεπερνούν τους 40, σύμφωνα με αναφορές, οι αγνοούμενοι από τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, 48 ώρες μετά το φρικτό δυστύχημα.

Το απόγευμα της Τρίτης τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν μία ακόμη σορό στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν στο Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, γεγονός που ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε 42.

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλοι νεκροί. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι έρευνες και να λήξει η αγωνία των συγγενών των αγνοουμένων, στον τόπο της τραγωδίας τα σωστικά συνεργεία έχουν μεταφέρει μεγάλους γερανούς, προκειμένου να μπορέσουν να σηκώσουν τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί και ανατραπεί, αφού εκεί εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κι άλλα θύματα.

Los vagones retorcidos escondían otros cinco cadáveres y sigue sin descartarse que aparezcan nuevos cuerpos en los trenes siniestrados https://t.co/bvoSh3Magn — EL MUNDO (@elmundoes) January 20, 2026

Τα σωστικά συνεργεία προχώρησαν σε πρώτη φάση σε εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους, με ειδικά υποστηλώματα και επιχωματώσεις. Μάλιστα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ισπανίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν τόσο τους γερανούς φαίνονται όσο και η επιχωμάτωση που έχει γίνει για να πατήσουν τα βαρέως τύπου μηχανήματα για να σηκώσουν τα βαγόνια και να βγάλουν τους νεκρούς που αγνοούνται ακόμη.

Imágenes aéreas de perros especialistas de Guardia Civil trabajando en búsqueda de restos y evidencias para la identificación de todas las víctimas e investigación del accidente ferroviario en #Adamuz#AccidenteFerroviarioAdamuz #descarrilamiento pic.twitter.com/cbYsFgi4BE January 20, 2026

Στο σημείο δύο γιγαντιαίοι γερανοί

Οι δύο τεράστιοι γερανοί στον τόπο της τραγωδίας έχουν ικανότητα ανύψωσης 300 και 400 τόνων αντίστοιχα. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα El Pais ο επικεφαλής των εργασιών της εταιρείας που βρίσκεται στο σημείο, Ραφαέλ Μαρίν, οι γερανοί έφτασαν τη Δευτέρα υπό τη συνοδεία της Πολιτικής Προστασίας της Ισπανίας (Guardia Civil), ακολουθώντας μια χωμάτινη διαδρομή.

Παρά τις δυσκολίες του εδάφους στον τόπο του δυστυχήματος οι δύο γερανοί σταθεροποιήθηκαν και λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξεκίνησε η ανύψωση του βαγονιού νούμερο 8 του συρμού της Iryo, του μοναδικού που είχε ανατραπεί πάνω στις γραμμές.

Τη στιγμή που άρχισε να ανυψώνεται το βαγόνι, εντοπίστηκε η σορός ενός ατόμου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακοπή των εργασιών.

#AccidenteFerroviario | El #ServicioDeCriminalística de la Guardia Civil continúa trabajando en la búsqueda de evidencias para la investigación del accidente ferroviario en #Adamuz#AccidenteFerroviarioAdamuz #descarrilamiento pic.twitter.com/mruuiDmyHm — Guardia Civil (@guardiacivil) January 20, 2026

Κομβικό το βαγόνι 6 – Δεν θα μετακινηθεί μέχρι να εξεταστεί πλήρως

Όπως δήλωσε το πρωί ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε, σε συνέντευξή του στο RNE, το βάρος της σημερινής επιχείρησης πέφτει στο βαγόνι 6, το οποίο εκτροχιάστηκε πρώτο και θεωρείται κομβικό για τη διαλεύκανση των αιτίων του δυστυχήματος. Το συγκεκριμένο βαγόνι έχει ακινητοποιηθεί κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας και δεν πρόκειται να μετακινηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης εξέτασή του. Πηγές αναφέρουν πως σε αυτά τα δύο βαγόνια βρίσκονταν περίπου 50 άτομα.

La Guardia Civil ha concluido ya la inspección ocular de los vagones 7 y 8 del Iryo https://t.co/LoiQI09dxA 🎥@jaalba10 pic.twitter.com/IiRD5400zj — Cadena SER (@La_SER) January 20, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικοί της αστυνομίας θα προχωρήσουν σε λεπτομερή φωτογράφιση και συλλογή κρίσιμων δειγμάτων, καθώς το συγκεκριμένο βαγόνι ενδέχεται να περιέχει στοιχεία που εξηγούν το πώς και το γιατί έγινε ο εκτροχιασμός. Μόλις ολοκληρωθεί η επιτόπια έρευνα και διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα θύματα, θα επιτραπεί η μετακίνηση του υλικού για την αποδέσμευση της γραμμής.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ζητήσει τη μεταφορά του υλικού των δύο τρένων στη Μαδρίτη, ώστε να υποβληθεί σε εργαστηριακούς ελέγχους. Παράλληλα, θα ανακτηθούν τα δεδομένα από τους καταγραφείς πορείας –τα λεγόμενα «μαύρα κουτιά»– που περιλαμβάνουν συνομιλίες μηχανοδηγών και στοιχεία ταχύτητας.

Las ruedas de anteriores trenes de Iryo, clave en la investigación del siniestro de Adamuz: los técnicos buscan señales de muescas o roces anormales en los trenes que pasaron por el tramo del accidente https://t.co/pzboEgLVS5 — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2026

Οι δυσκολίες του εγχειρήματος

Ενώ οι γερανοί εργάζονται στο σημείο του συρμού της Iryo, συνεργεία επιχειρούν και κοντά στον συρμό Alvia της Renfe, ο οποίος κατέληξε σε πρανές. Το έδαφος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσβατο, με θάμνους και δέντρα, γεγονός που δυσχεραίνει τη σταθεροποίηση του χώρου. «Είναι μια πολύ απότομη περιοχή», υπογράμμισε ο Όσκαρ Πουέντε, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των χειρισμών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

#ÚltimaHora 🔴 El PP denuncia la reducción de velocidad en el tramo Barcelona-Madrid: "Es contradictorio con lo anunciado hace meses" por Puentehttps://t.co/sMx7x8deSr — EL MUNDO (@elmundoes) January 20, 2026

Οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας προβλέπει βροχοπτώσεις από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 39 τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι – 35 ενήλικες και τέσσερα παιδιά. Από αυτούς, 13 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αναφοράς της Κόρδοβα, πέντε σε μονάδες εντατικής φροντίδας και οκτώ σε απλούς θαλάμους. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία της Κόρδοβα και της Ουέλβα.

Στα δύο τρένα επέβαιναν τρεις μηχανοδηγοί. Ο μηχανοδηγός του Alvia, ο 27χρονος Πάμπλο από το Αλκορκόν, σκοτώθηκε ακαριαία. Ο μηχανοδηγός του Iryo βγήκε αλώβητος, ενώ ένας τρίτος οδηγός, που επέβαινε ως επιβάτης, επίσης δεν τραυματίστηκε.

