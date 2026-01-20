Τραμπ: Θα μάθετε πόσο μακριά θα το πάω με τη Γροιλανδία – Σκληροί οι Μακρόν και Στάρμερ όταν δεν είμαι μπροστά

Έκτακτη συνέντευξη τύπου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους στην προεδρία των ΗΠΑ παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με τους Ευρωπαίους συμμάχους για τη Γροιλανδία.

Λίγο πριν εμφανιστεί για να μιλήσει μπροστά στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει με ανάρτησή του ότι αν δεν υπήρχε ο ίδιος, το ΝΑΤΟ θα ήταν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».

Κατά την έναρξη της ενημέρωσης ο Τραμπ δήλωσε ότι, κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, «έχει κάνει περισσότερα από κάθε άλλη κυβέρνηση, με διαφορά».

«Έχουμε κάνει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στον στρατιωτικό τομέα, στο να τερματίζουμε πολέμους και στο να ολοκληρώνουμε συγκρούσεις. Κανείς δεν έχει δει κάτι παρόμοιο», τόνισε ο Τραμπ.

«Ήταν μια καταπληκτική περίοδος», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέδειξε μάλιστα ένα μεγάλο όγκο σελίδων, το οποίο φέρεται να αποτελεί αρχείο όλων όσων έχει κάνει η αμερικανική κυβέρνηση τον έναν χρόνο διακυβέρνησης από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Trump shows off his “accomplishments.” pic.twitter.com/HJlJQUfJGu — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026





Όπως δήλωσε θέλει να αναφέρει κάποια βασικά σημεία από το έργο της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα.



Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα μεταβεί σε «ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία», προκαλώντας μερικά γέλια στην αίθουσα, προσθέτοντας με εμφανή ειρωνεία: «Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται την Τετάρτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου οι απειλές του να επιβάλει δασμούς σε συμμάχους των ΗΠΑ, εάν δεν συμφωνήσουν με το σχέδιό του για την απόκτηση της Γροιλανδία, έχουν ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου επιδεικνύοντας φωτογραφίες από τη σύλληψη μεταναστών χωρίς έγγραφα που, όπως είπε, έχει συλλάβει η κυβέρνησή του.

«Σε πολλές περιπτώσεις είναι δολοφόνοι, είναι βαρόνοι ναρκωτικών, έμποροι ναρκωτικών», δήλωσε ο Τραμπ, βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο Σομαλούς. «Η Σομαλία δεν είναι καν χώρα», υποστήριξε. «Δεν έχει τίποτα που να την κάνει να μοιάζει με χώρα. Ακόμη κι αν είναι χώρα, θεωρείται ίσως η χειρότερη στον κόσμο», συμπλήρωσε, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον της σομαλικής καταγωγής Δημοκρατικής βουλευτού Ιλχάν Ομάρ, η οποία τον έχει επικρίνει για την πολιτική του.

Μιλώντας για τη Μινεσότα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε κάρτες με τους «χειρότερους των χειρότερων» της Μινεσότας, αναφερόμενος σε εγκληματίες και κατηγόρησε τον «κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν» και τις πολιτικές του.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η διοίκησή του έχει συλλάβει, όπως είπε, «δολοφόνους και εμπόρους ναρκωτικών» και «πολύ κακούς ανθρώπους» στη Μινεσότα.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αισθάνθηκε «πολύ άσχημα» όταν έμαθε ότι ο πατέρας της Ρενέ Γκουντ, της γυναίκας που σκοτώθηκε πριν από δύο εβδομάδες από πράκτορα του ICE στη Μινεσότα, ήταν «οπαδός του Τραμπ».

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση», είπε ο Τραμπ. «Είναι τόσο λυπηρό.»

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο ICE μερικές φορές «κάνει λάθη» και μπορεί να «είναι πολύ σκληρός με ανθρώπους».

«Ο Μπάιντεν δεν θα έκανε κάτι τέτοιο γιατί τους άφησε όλους να μπουν», είπε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι συλλήψεις δεν θα ήταν αναγκαίες χωρίς τις πολιτικές μετανάστευσης της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τα άτομα αυτά ήταν όλοι «παράνομοι εγκληματίες αλλοδαποί που, σε πολλές περιπτώσεις, είναι δολοφόνοι, αρχηγοί ναρκωτικών, έμποροι ναρκωτικών».

«Στη Μινεσότα, η εγκληματικότητα είναι απίστευτη. Τα οικονομικά εγκλήματα είναι απίστευτα, και το πρόβλημα προκύπτει από τους υποκινητές και τους στασιαστές», τόνισε.

Παράλληλα, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να εξαπολύσει επίθεση στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ: «Αν κυβερνούσε τη χώρα θα την έκανε Βενεζουέλα».

«Κληρονομήσαμε μια κατάσταση χάους»

Στη συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε ο Τραμπ έκανε επίσης απολογισμό των οικονομικών πεπραγμένων του, εξαίροντας την πορεία του Χρηματιστηρίου και την αύξηση των καταθέσεων και των επενδύσεων. Υποστήριξε ότι δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας και ότι ο βασικός πληθωρισμός έπεσε στο 1,6%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η διοίκησή του τερμάτισε την «στασιμοπληθωριστική περίοδο Μπάιντεν», δημιούργησε «υπερβολικά υψηλή οικονομική ανάπτυξη», «την καλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην ιστορία».

«Κληρονομήσαμε μια κατάσταση χάους», είπε ο Τραμπ. «Οι αριθμοί που κληρονομήσαμε ήταν πολύ υψηλοί και τώρα τους κατεβάσαμε — σχεδόν όλους — πολύ κάτω.»

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ παραδέχθηκε: «Ίσως να έχω κακούς ανθρώπους στις δημόσιες σχέσεις, αλλά δεν περνάει το μήνυμα.»

Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «μειώσαμε δραστικά τον αριθμό των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του απέλυσε εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

«Χάρη στους δασμούς έχουμε εισπράξει δισεκατομμύρια δολάρια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σύντομα για τη χρήση δασμών από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες χώρες.

«Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστήριο», είπε, αναφερόμενος στην υπόθεση που αφορά τους εκτεταμένους αμερικανικούς δασμούς που είχαν επιβληθεί πέρσι.

«Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σαφές, δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο. Έχεις το δικαίωμα να εκδώσεις άδεια – ένας δασμός είναι πιθανώς πιο ήπιος από ό,τι θα μπορούσε να είναι μια τέτοια άδεια», πρόσθεσε.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα τρεις αποφάσεις για άλλα θέματα, όχι όμως και για τους δασμούς.

Στη συνέχεια συνέχισε: «Δεν ξέρω πού υπάρχει νομικό πρόβλημα, αλλά έχουμε εισπράξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Αν χάσουμε την υπόθεση, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τα επιστρέψουμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό εύκολα χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι, αλλά περιμένουμε με ανυπομονησία την απόφαση.»

«Και χάρη στους δασμούς έχουμε τεράστια εθνική ασφάλεια και τεράστια έσοδα», τόνισε.

Βενεζουέλα: Άνοιγμα στη Ματσάδο

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Ήμουν έντονα αρνητικός απέναντι στη Βενεζουέλα, τώρα όμως αγαπώ τη Βενεζουέλα. Συνεργάζονται μαζί μας τόσο καλά. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Trump on Venezuela:



An unbelievably nice woman also did a very incredible thing. We are talking to her and maybe we can get her involved in some way.



Maria… Maybe we can do that. pic.twitter.com/HYbTLpooAS — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, μολονότι την έχει αποκλείσει προς το παρόν από τη στρατηγική του για τη χώρα αυτή μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο. «Μια απίστευτα συμπαθητική γυναίκα έκανε επίσης κάτι πολύ απίστευτο. Μιλάμε μαζί της και ίσως καταφέρουμε να την εμπλέξουμε με κάποιον τρόπο. Μαρία… Ίσως μπορούμε να το κάνουμε αυτό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο Νόμπελ Ειρήνης που δεν κέρδισε, παρόλο που η φετινή νικήτρια, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας είπε ότι το άξιζε. Τελείωσα οκτώ πολέμους, που δεν μπορούσαν να τελειώσουν και για κάθε έναν από αυτούς αξίζω ένα βραβείο Νόμπελ, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν τον βοήθησαν καθόλου.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το νεοσύστατο Συμβούλιο Ειρήνης «ενδέχεται» να αντικαταστήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο επέκρινε ως αναποτελεσματικό στην προσπάθεια τερματισμού των πολέμων αν και θα ήθελε να είναι λειτουργικός.

«Ο ΟΗΕ απλά δεν έχει βοηθήσει πολύ. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του ΟΗΕ, αλλά ποτέ δεν έχει ανταποκριθεί στις δυνατότητές του», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Ο ΟΗΕ θα έπρεπε να είχε επιλύσει όλους τους πολέμους που έλυσα εγώ. Ποτέ δεν απευθύνθηκα σε αυτούς, ούτε καν σκέφτηκα να το κάνω».

«Ο ίδιος ο Πούτιν μου είπε είναι απίστευτο που τερμάτισα τον πόλεμο Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν» προσθέτοντας ότι ο ίδιος προσπαθεί «χωρίς αποτέλεσμα επί 10 χρόνια», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι η Νορβηγία δεν ελέγχει το πράγμα. Η Νορβηγία είναι, αυτή τα ελέγχει» αναφερόμενος στο Νόμπελ Ειρήνης.

Trump on the Nobel Peace Prize:



Don’t let anyone tell you that Norway doesn’t control the shots.



It is in Norway. Norway controls the shots. pic.twitter.com/OFJXjffGc9 — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

«Έχουμε εξαλείψει σχεδόν το 100% των ναρκωτικών που εισέρχονται μέσω θαλάσσης. Σύντομα θα ξεκινήσουν την εισαγωγή ναρκωτικών μέσω ξηράς, ωστόσο γνωρίζουμε ακριβώς από πού προέρχονται« δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Σταματήσαμε τους πειρατές. Οι πειρατές έχουν την ίδια μεταχείριση με τα πλοία που διακινούν ναρκωτικά. Τα πειρατικά πλοία είναι το μόνο καλό πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι Σομαλοί» δήλωσε επιτιθέμενος ξανά στη Σομαλία.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον Νικολάς Μαδούρο, έναν «παράνομο δικτάτορα», όπως τον χαρακτήρισε με τα καρτέλ ναρκωτικών που προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους στις ΗΠΑ.

Τι είπε για τη Γροιλανδία

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», είπε για τη Γροιλανδία ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα καταλήξουν σε συμφωνία για το μέλλον της Γροιλανδίας που θα ικανοποιεί τις δύο πλευρές, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τον στόχο της απόκτησης της Γροιλανδίας, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού δια της βίας.

«Νομίζω ότι θα βρούμε κάτι με το οποίο το ΝΑΤΟ θα είναι πολύ ικανοποιημένο και εμείς πολύ ικανοποιημένοι, αλλά το χρειαζόμαστε (το νησί της Γροιλανδίας) για λόγους ασφαλείας», είπε ο Τραμπ, επισημαίνοντας πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν θα ήταν τόσο ισχυρή χωρίς τις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το πού μπορεί να φθάσει προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν το νησί της Αρκτικής, ο πρόεδρος Τραμπ απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και απάντησε: «Θα το διαπιστώσετε».

Ανέφερε επίσης πως «έχουμε προγραμματίσει αρκετές συναντήσεις για το θέμα της Γροιλανδίας» στο περιθώριο της συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας και συμπλήρωσε πως θεωρεί ότι «τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά».

Ο Τραμπ έστρεψε τα βέλη του και κατά των Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ λέγοντας ότι παριστάνουν τους σκληρούς όταν ο ίδιος δεν είναι μπροστά. Μάλιστα για τον Γάλλο πρόεδρο, εκτίμησε ότι δεν θα είναι για πολύ ακόμη στο τιμόνι της Γαλλίας.

«Ο Μακρόν είναι φίλος μου αλλά δεν θα είναι για πολύ ακόμη στη θέση του» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Για τον Κόλπο του Μεξικού: Επρόκειτο να τον αποκαλέσω «Κόλπο του Τραμπ»

Μιλώντας για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Επρόκειτο να τον αποκαλέσω «Κόλπο του Τραμπ», αλλά νομίζω ότι θα με σκότωναν αν το έκανα αυτό. Ήθελα να το κάνω, αλλά αποφάσισα να μην το κάνω. Αστειεύομαι. Δεν επρόκειτο να τον αποκαλέσω «Κόλπο του Τραμπ».

Trump on the Gulf of Mexico:



I was going to call it the “Gulf of Trump.” But I thought that I would be killed if I did that.



I wanted to do that, but I decided not to do that.



I am joking. I was not going to call it the “Gulf of Trump.” pic.twitter.com/Kj6TnVb4EC — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

«Αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα μας στηρίξει σε ανάγκη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο «επίτευγμα» που σχετίζεται με το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ από 2%.

«Έκανα περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιοδήποτε άλλο άτομο, ζωντανό ή νεκρό», υποστήριξε.

«Νομίζω ότι, σε γενικές γραμμές, θα σας το πουν κι εκείνοι. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να ρωτήσετε και τον γενικό γραμματέα (Μαρκ Ρούτε) γι’ αυτό. Το είπε κι εκείνος. Αλλά το ΝΑΤΟ πρέπει να μας φέρεται δίκαια επίσης. Ο μεγάλος φόβος που έχω με το ΝΑΤΟ είναι ότι ξοδεύουμε τεράστια ποσά χρημάτων για το ΝΑΤΟ, και ξέρω ότι εμείς θα έρθουμε να τους σώσουμε, αλλά πραγματικά αμφιβάλλω αν εκείνοι θα έρθουν να σώσουν εμάς», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

