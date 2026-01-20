Το Νταβός έγινε… MAGA – Ο Τραμπ πηγαίνει στο Φόρουμ πιο επιθετικός και φιλόδοξος από ποτέ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ θα αναχωρήσει για το Νταβός την Τρίτη νιώθοντας πιο σίγουρος από ποτέ για τη δύναμή του να διαμορφώνει τα παγκόσμια γεγονότα και πιο πρόθυμος να εκφοβίσει και να επιπλήξει όποιον στέκεται εμπόδιο στο δρόμο του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει δείξει ότι δεν αρκείται πλέον στο να κυριαρχεί στις ΗΠΑ και στις ειδήσεις – θέλει να κυριαρχήσει στον κόσμο.

Ο Τραμπ κατευθύνεται στην Ελβετία αφού απείλησε με δασμούς τη Δανία και επτά άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ – οι οποίοι όλοι στέλνουν μικρά αποσπάσματα στρατευμάτων στη Γροιλανδία – εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την παράδοση του νησιού στις ΗΠΑ έως την 1η Φεβρουαρίου.

Ενώ θα βρίσκεται στο Νταβός, θα ανακοινώσει ότι επεκτείνει την αρμοδιότητα του «Συμβουλίου Ειρήνης» του για τη Γάζα πέρα ​​από τον θύλακα, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – με τον Τραμπ να έχει το μόνο βέτο.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης δεν θα περιοριστεί στη Γάζα. Είναι ένα Συμβούλιο Ειρήνης σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στο Axios ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Ο πρόεδρος επικεντρώνεται πρώτα στο ημισφαίριό μας, αλλά έχει το βλέμμα του στραμμένο στον κόσμο. Δεν θα έλεγα ότι έχει εμμονή με την παγκόσμια κυριαρχία. Είναι η Αμερική πρώτα. Και η Αμερική εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης του κόσμου», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ λένε ότι έχει ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα από την ταχεία σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας. «Κρατάμε την ανάσα μας, αλλά σίγουρα έχει απελευθερώσει τον πρόεδρο ακόμη περισσότερο για να προβάλει την εξουσία του σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ένας κορυφαίος σύμβουλος.

Μέσα στη νύχτα, ο Τραμπ δημοσίευσε memes του εαυτού του να κατακτά τη Γροιλανδία και τον Καναδά, προσωπικά μηνύματα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, και νέα μηνύματα για το γιατί οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν τη Γροιλανδία.

«Το μήνυμα [στο Νταβός] είναι πόσο απίστευτα τα πάει η χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Μέχρι πρόσφατα, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ περίμεναν ότι η κύρια συνεισφορά του Τραμπ στο Νταβός θα ήταν η ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου για τη Γάζα και η υπογραφή μιας συμφωνίας ανοικοδόμησης για την Ουκρανία.

Αντ’ αυτού, οι ευρωπαίοι ηγέτες βρέθηκαν να ψάχνουν κατεύθυνση πριν από την άφιξή του, συζητώντας πώς να περιορίσουν μια κρίση για τη Γροιλανδία που απειλεί να διασπάσει το ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι «έπρεπε να πετάξουν ότι είχαν γράψει για την Ουκρανία και να γράψουν νέο υλικό για τη Γροιλανδία», δήλωσε ένας Ουκρανός αξιωματούχος στο Axios.

Ο Τραμπ έδωσε τον τόνο για την εβδομάδα όταν έστειλε μήνυμα στον Νορβηγό πρωθυπουργό δηλώνοντας ότι επειδή δεν έλαβε το βραβείο Νόμπελ, δεν θα επικεντρώνεται πλέον κυρίως στην ειρήνη. Οι ΗΠΑ αργότερα έβαλαν το σημείωμα σε επίσημο επιστολόχαρτο και το έστειλαν στους πρέσβεις του ΝΑΤΟ.

Ένας ανώτερος Νορβηγός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Όσλο σκόπευε να κρατήσει την ανταλλαγή μηνυμάτων ιδιωτική και εξεπλάγη που ο Τραμπ το μοιράστηκε με άλλες χώρες.

Από την άλλη, οι Ευρωπαίοι σηματοδοτούν ότι είναι έτοιμοι να αντεπιτεθούν, προετοιμάζοντας αυτό που θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη εβδομάδα στις Ελβετικές Άλπεις.

Οι χώρες της ΕΕ εξετάζουν ένα τεράστιο πακέτο αντιποίνων. Εν τω μεταξύ, η Δανία στέλνει επιπλέον στρατεύματα στη Γροιλανδία.

Σε συζητήσεις την πρώτη ημέρα στο Νταβός, ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον σκεπτικισμό τους ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τον Τραμπ με επιθέσεις. «Υποτιμώ την ευρωπαϊκή ανδρεία», αστειεύτηκε ένας Αμερικανός βετεράνος του Νταβός.

Σε διάφορα πάνελ πριν από την άφιξη του Τραμπ — καμία από τις οποίες δεν είχε καμία σχέση με την ασφάλεια της Αρκτικής — υπήρξαν σχόλια και νευρικά γέλια σχετικά με την προοπτική μιας αμερικανικής εισβολής.

Η διαμάχη για τη Γροιλανδία έθεσε στην άκρη τα σχέδια για την αξιοποίηση της εβδομάδας του Νταβός για την επίτευξη συνεννοήσεων μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και των ευρωπαϊκών δυνάμεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ένα σχέδιο για την υπογραφή του «σχεδίου ευημερίας» από τους ηγέτες απορρίφθηκε. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι είχε οριστεί οποιαδήποτε ημερομηνία και είπε ότι το σχέδιο χρειαζόταν ακόμη κάποια επεξεργασία.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν αναμένει καμία πρόοδο.

Εν τω μεταξύ, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδιάζουν να συναντήσουν τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμιτρίεφ στο Νταβός την Τρίτη για να συζητήσουν την Ουκρανία.

Ο Ντμιτρίεφ και άλλοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου επαίνεσαν τον Τραμπ τη Δευτέρα για την προσπάθειά του για τη Γροιλανδία. Η Μόσχα δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ είχε προσκαλέσει τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να διοργανώσει μια εκδήλωση την Πέμπτη για την έναρξη του διοικητικού συμβουλίου, του οποίου θα προεδρεύει και έχει επίσημα οριστεί για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ωστόσο, ο χάρτης που συνέταξε ο Λευκός Οίκος δίνει στον Τραμπ δικαίωμα βέτο σε όλες τις αποφάσεις.

«Αυτό δεν είναι αυτό που υπογράψαμε στο Σαρμ ελ-Σέιχ», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας στη Γάζα.

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι δεν θα δεχτεί την πρόσκληση του Τραμπ να ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο σε αυτό το στάδιο, και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασαν βαθύ σκεπτικισμό.

Ωστόσο, χώρες όπως το Μαρόκο, το Κατάρ και η Ινδονησία συμφώνησαν να συμμετάσχουν.

Ο Τραμπ κάλεσε συνολικά 58 ηγέτες, δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Τελευταία: Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «κανείς δεν θέλει» ούτως ή άλλως τον Μακρόν «γιατί θα αποχωρήσει πολύ σύντομα».

Ώρες αργότερα, δημοσίευσε ιδιωτικά μηνύματα κειμένου προφανώς από τον Μακρόν, στα οποία ο Γάλλος ηγέτης έλεγε: «Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι με τη Συρία. Μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα με το Ιράν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνετε με τη Γροιλανδία».

Στα μηνύματα, ο Μακρόν πρότεινε μια σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7 στο Παρίσι την Πέμπτη μετά το Νταβός, «με τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριο». Πρόσθεσε: «Ας δειπνήσουμε μαζί στο Παρίσι πριν επιστρέψετε στις ΗΠΑ».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε ότι συμφώνησε σε «μια συνάντηση των διαφόρων μερών» για τη Γροιλανδία στο Νταβός κατά τη διάρκεια μιας «πολύ καλής» τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ρούτε. Πρόσθεσε ένα δουλοπρεπές μήνυμα στο οποίο ο Ρούτε επαίνεσε την ηγεσία του Τραμπ και είπε ότι ήταν «δεσμευμένος να βρει έναν δρόμο προς τα εμπρός για τη Γροιλανδία».

Ο Τραμπ σημείωσε μια πιθανή άμβλυνση της απειλής του για τους δασμούς τη Δευτέρα το βράδυ, όταν είπε στους δημοσιογράφους ότι οι χώρες που απειλούσε με δασμούς είχαν «στείλει μόνο λίγους ανθρώπους» στη Γροιλανδία.

Αλλά αργότερα έγραψε στο Truth Social ότι «δεν υπάρχει γυρισμός», δημοσίευσε μια φωτογραφία του να φυτεύει μια αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία και χλεύασε το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή «σχεδιάζει να παραδώσει» ένα από τα δικά του υπερπόντια εδάφη, το νησί Ντιέγκο Γκαρσία.

Αυτή η «πράξη ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ» είναι «άλλος ένας σε μια πολύ μακρά σειρά λόγων Εθνικής Ασφάλειας για τους οποίους η Γροιλανδία πρέπει να αποκτηθεί», έγραψε ο Τραμπ.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος πρότεινε στους συμμετέχοντες στην ετήσια συνάντηση της παγκόσμιας ελίτ να προετοιμαστούν για προσβολές όταν ο Τραμπ ανέβει στο βήμα την Τετάρτη.

«Με τον ίδιο τρόπο που πήγε στον ΟΗΕ και είπε: “Εσείς χρεώνετε πολλά τέλη, καταλαμβάνετε ένα σωρό ακίνητα, πραγματικά δεν κάνετε τίποτα”, πιθανότατα θα το πει αυτό για κάποιο υποσύνολο αυτών στο Νταβός».

«Νιώθει ότι διευθέτησε όλες αυτές τις συγκρούσεις – και, ναι, μερικές από αυτές είναι οπισθοδρομικές – χωρίς τον ΟΗΕ. Χωρίς καμία πραγματική βοήθεια από αυτούς». Όσο για το Συμβούλιο Ειρήνης, «υποψιάζομαι ότι θα συμπεράνει ότι είναι το εμπόδιο ο ΟΗΕ», είπε ο αξιωματούχος.

Τέλος στη «Woke» ατζέντα του Νταβός

Το φετινό Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το οποίο ξεκίνησε τη Δευτέρα, υπογραμμίζει μια απότομη μετατόπιση για μια εκδήλωση που εδώ και καιρό είχε χαρακτηριστεί ως ένα «woke» φόρουμ συζήτησης: Το κλίμα και η ποικιλομορφία έχουν υποχωρήσει στην ατζέντα, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανάπτυξη βρίσκονται σε άνοδο και οι Ηνωμένες Πολιτείες – με επικεφαλής τον Τραμπ και τον στενό του κύκλο – πρόκειται να κυριαρχήσουν στη σκηνή.

«Μετά το Νταβός πέρυσι, ξεκίνησα συζητήσεις με τον Λευκό Οίκο και επίσης σε συντονισμό με την Αρχηγό του Επιτελείου Σούζι Γουάιλς», δήλωσε στο POLITICO ο Μπέργκε Μπρέντε, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σε βιντεοκλήση από το γραφείο του στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα.

«Επισκέφτηκα επίσης την Ουάσινγκτον στις αρχές Δεκεμβρίου, είχα συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, αλλά και με τους διάφορους γραμματείς του Υπουργικού Συμβουλίου, και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ο Τραμπ έρχεται, και έχουμε επίσης πέντε βασικούς γραμματείς του Υπουργικού Συμβουλίου», είπε. «Θα υπάρχει ένα ευρύ αποτύπωμα των ΗΠΑ στο Νταβός».

Ο Μπρέντε, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, έχει σαφώς θέσει ως αποστολή του να εξασφαλίσει ομιλητές-αστέρες για τη σύνοδο κορυφής των Άλπεων της παγκόσμιας επιχειρηματικής και πολιτικής ελίτ.

Μετά τις χαλαρές συναντήσεις της εποχής του Covid, μια απότομη αύξηση του κόστους συμμετοχής και αναταραχή στην ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η προσοχή στον Τραμπ – ο οποίος θα πλαισιώνεται από πολλούς από τους πιο ισχυρούς παίκτες του MAGA – ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα φόρουμ που κάποιοι είχαν απορρίψει ως ξεπερασμένο.

Αυτή η κυριαρχία των ΗΠΑ συμπίπτει με μια ευρύτερη μετατόπιση στο ίδιο το πρόγραμμα.

Η ίδια συγκέντρωση που κάποτε έδωσε στην Γκρέτα Τούνμπεργκ το βήμα για την προειδοποίησή της «το σπίτι μας καίγεται» για την κλιματική κρίση, που γιόρτασε μια σύνθεση συμπροέδρων από γυναίκες μετά το #MeToo και που ώθησε τις κυβερνήσεις να παρακολουθήσουν την πρόοδο προς τη Συμφωνία του Παρισιού των Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης — τώρα ανοίγει χώρο για την ατζέντα του Τραμπ για την MAGA σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ανατρέψει για άλλη μια φορά την παγκόσμια διπλωματία.

Η συνοδεία του Τραμπ θα περιλαμβάνει τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, τον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, τον Εκπρόσωπο Εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ, τον Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Νέες απειλές Τραμπ για δασμούς σε όσες χώρες αντιδρούν

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα επιβληθούν δασμοί 10% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τη Βρετανία, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 25% από την 1η Ιουνίου, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία — όλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς αν πράγματι θα προχωρήσει, απάντησε κατηγορηματικά: «Θα το κάνω, 100%».

Επίσης έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή του να προχωρήσει «100%» στην επιβολή δασμών και σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στις απαιτήσεις του για τη Γροιλανδία.

Τέλος, ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη- κρασιά και σαμπάνιες – από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

Διαβάστε επίσης:

«Θάφτηκε» στο χιόνι η ρωσική Άπω Ανατολή – Προβλήματα στις μετακινήσεις σε Κίνα και Ιαπωνία (Videos)

Απρόσμενη στήριξη Λαβρόφ σε Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν είναι “φυσικό μέρος” της Δανίας»

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Η κυβέρνηση αποκλείει τη δολιοφθορά – Στο σημείο της τραγωδίας το βασιλικό ζεύγος (Photos/Videos)