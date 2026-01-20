search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 17:57
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

20.01.2026 15:59

Απρόσμενη στήριξη Λαβρόφ σε Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν είναι “φυσικό μέρος” της Δανίας»

20.01.2026 15:59
lavrov_1908_1920-1080_new
credit: AP

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι η Γροιλανδία δεν ήταν «φυσικό μέρος» της Δανίας και ότι το πρόβλημα του σχηματισμού αποικιακών εδαφών γινόταν πιο έντονο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί τον πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας, από τις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Σάββατο ανακοίνωσε δασμούς στις εισαγωγές από Ευρωπαίους συμμάχους που αντιτάχθηκαν σε μια πιθανή κατάληψη από τις ΗΠΑ.

Η Ρωσία αντέδρασε με θυμηδία στο αυξανόμενο χάσμα ΗΠΑ-Ευρώπης για τη Γροιλανδία, αλλά εξοργίστηκε με τoν ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Μόσχα επιδιώκει επίσης τον έλεγχο του νησιού.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα την Τρίτη, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν είχε κανένα συμφέρον να παρέμβει στις υποθέσεις της Γροιλανδίας και ότι η Ουάσινγκτον γνώριζε ότι η ίδια η Μόσχα δεν είχε σχέδια να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού.

«Κατ’ αρχήν, η Γροιλανδία δεν είναι φυσικό μέρος της Δανίας, έτσι δεν είναι;» είπε ο Λαβρόφ.

«Δεν ήταν ούτε φυσικό μέρος της Νορβηγίας ούτε φυσικό μέρος της Δανίας. Είναι μια αποικιακή κατάκτηση. Το γεγονός ότι οι κάτοικοι έχουν πλέον συνηθίσει σε αυτήν και αισθάνονται άνετα είναι ένα άλλο θέμα».

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει ότι η ανακοίνωση δασμών του Τραμπ θα παραβίαζε μια εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με την κυβέρνησή του πέρυσι. Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν πιθανά αντίποινα σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

