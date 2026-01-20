Μπορεί ο Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε μεμονωμένες χώρες της ΕΕ; 

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με την επιβολή επιπλέον δασμών σε οκτώ χώρες εξαιτίας της εναντίωσής τους στις φιλοδοξίες του για τη Γροιλανδία. Μπορεί, όμως, ο Τραμπ να θέσει ως στόχο μεμονωμένες χώρες που λειτουργούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς; Θεωρητικά, ναι, αλλά στην πράξη μοιάζει ανέφικτο.

Οταν του ετέθη αυτή η τεχνικού χαρακτήρα και εξαιρετικά επίκαιρη ερώτηση, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γέλασε και είπε: «oκ. Πάρτε βαθιά ανάσα». Και συνέχισε δίνοντας την απάντησή του.

«Τεχνικά είναι δυνατόν, αλλά…»

Οι απειλές του Τραμπ αφορούν έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία –, καθώς και τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ό,τι αφορά στις έξι πρώτες χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί οργανωμένη σε ενιαία αγορά και τελωνειακή ένωση, πράγμα που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών από το ένα κράτος στο άλλο. Αυτό σημαίνει ότι τα αγαθά που παράγονται στις χώρες αυτές και μπορούν να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν εντός της ευρωπαϊκής αγοράς χωρίς καταγραφή της προέλευσής τους.

Πολλά αγαθά, επίσης, κατασκευάζονται με τη συμμετοχή πολλών χωρών μελών: Ένα αυτοκίνητο μπορεί να συναρμολογείται στη Γερμανία με εξαρτήματα που προέρχονται από τη Σλοβακία κοκ..

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, «από τελωνειακής και επιχειρησιακής πλευράς», θα ήταν «πολύ δύσκολο να αποδώσει εμπορεύματα σε ένα και μοναδικό κράτος μέλος», τόνισε ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Βάσει των ευρωπαϊκών νόμων, τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή φέρουν άλλωστε σφραγίδα «made in EU», και όχι «made in France», «made in Danemark» κοκ.. Το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει μία χώρα να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα.

«Λοιπόν, συνοψίζοντας, τεχνικά είναι δυνατόν, αλλά είναι σημαντικά πολύπλοκο από πλευρές γραφειοκρατίας και διαδικασιών», σύμφωνα με την Κομισιόν.

Την ίδια ώρα, καθώς η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τίποτα δεν εμποδίζει τη φορολόγηση των προϊόντων τους.

