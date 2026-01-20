search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 16:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 14:27

Η στιγμή που ο Ερντογάν παίζει μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ

20.01.2026 14:27
erdogan-shaquille

Μπάσκετ με τον Σακίλ Ο΄Νιλ έπαιξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Κέντρο Ανάπτυξης Μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας και τη σχετική ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, στην τουρκική πλατφόρμα NSosyal, ο Ερντογάν μοιράστηκε εικόνες με ένα emoji μπάσκετ και την τουρκική σημαία.

Οι φωτογραφίες έδειχναν τον Ερντογάν και τον Ο’Νιλ να παίζουν μπάσκετ, να δίνουν τα χέρια και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες μετά τον αγώνα.

Ο Ερντογάν και ο Ο’Νιλ πόζαραν επίσης για φωτογραφίες με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος συνοδεύτηκε από τον Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT).

Διαβάστε επίσης:

Στη σκιά των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία οι εργασίες του Νταβός – «Ισχυρή απάντηση» υποσχέθηκε η φον ντερ Λάιεν, απτόητος ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας καλεί την Ευρώπη να σταματήσει να «κατευνάζει» τον Τραμπ – «Προστατέψτε τους διεθνείς κανόνες»

Τραμπ: Πράξη μεγάλης ηλιθιότητας η συμφωνία της Βρετανίας για την επιστροφή της κυριαρχίας των Νησιών Τσάγκος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lafazanis-756234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαφαζάνης στην εξεταστική: «Καραμπινάτες» οι ποινικές ευθύνες της ΝΔ – «Καρφί» σε Τσίπρα, αναφορές Λαζαρίδη στο «Νομισματοκοπείο»

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο με πιστόλι

iatreia-ekso (1)
ΥΓΕΙΑ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Συνταγογράφηση εμβολίου κοκκύτη για εγκύους, στα Δημοτικά Ιατρεία, προληπτικές εξετάσεις και ενημέρωση για σωστή διατροφή

lora_exafanisi_star
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα: Συνεχίζεται το θρίλερ για 13η ημέρα – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

macron-2348
ΚΟΣΜΟΣ

Από το «Eye of the Tiger» στο «Top Gun» ο Μακρόν και μήνυμα σε Τραμπ – «Η Γαλλία προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες», παράθυρο χρήσης «μπαζούκα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 16:55
lafazanis-756234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαφαζάνης στην εξεταστική: «Καραμπινάτες» οι ποινικές ευθύνες της ΝΔ – «Καρφί» σε Τσίπρα, αναφορές Λαζαρίδη στο «Νομισματοκοπείο»

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Ζάκυνθο: Μαθητής εμφανίστηκε στο σχολείο με πιστόλι

iatreia-ekso (1)
ΥΓΕΙΑ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Συνταγογράφηση εμβολίου κοκκύτη για εγκύους, στα Δημοτικά Ιατρεία, προληπτικές εξετάσεις και ενημέρωση για σωστή διατροφή

1 / 3