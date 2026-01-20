Η στιγμή που ο Ερντογάν παίζει μπάσκετ με τον Σακίλ Ο’ Νιλ

Μπάσκετ με τον Σακίλ Ο΄Νιλ έπαιξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Κέντρο Ανάπτυξης Μπάσκετ στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας και τη σχετική ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, στην τουρκική πλατφόρμα NSosyal, ο Ερντογάν μοιράστηκε εικόνες με ένα emoji μπάσκετ και την τουρκική σημαία.

Οι φωτογραφίες έδειχναν τον Ερντογάν και τον Ο’Νιλ να παίζουν μπάσκετ, να δίνουν τα χέρια και να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες μπάλες μετά τον αγώνα.

Ο Ερντογάν και ο Ο’Νιλ πόζαραν επίσης για φωτογραφίες με μαθητές του κέντρου ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος συνοδεύτηκε από τον Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας (MİT).

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA’in en büyük yıldızlarından Shaquille O’Neal ile buluştu.



İstanbul Zeytinburnu’ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki buluşmada Erdoğan ve O’Neal beraber atış yaptı, birbirlerine imzalı top hediye etti.https://t.co/I0kNM2iVOP pic.twitter.com/sjrvrDxTA6 — serbestiyet (@serbestiyetweb) January 20, 2026

