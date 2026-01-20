Η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας καλεί την Ευρώπη να σταματήσει να «κατευνάζει» τον Τραμπ – «Προστατέψτε τους διεθνείς κανόνες»

Η Άγκνες Καλαμάρ, γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να σταματήσουν να «κατευνάζουν» τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και να αντισταθούν σε άλλους «επιτιθέμενους» που, σύμφωνα με την ίδια, θέλουν να καταστρέψουν την τάξη που βασίζεται σε κανόνες που καθιερώθηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Η αξιοπιστία της Ευρώπης διακυβεύεται», δήλωσε η Καλαμάρ στο AFP σε συνέντευξή της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Τα σχόλιά της ήρθαν εν μέσω των αυξανόμενων απειλών του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», κάτι που έχει δικαιολογήσει ως απαραίτητο για την παγκόσμια ασφάλεια, γράφει η Kyiv Post.

Γερμανοί και Γάλλοι ηγέτες καταδίκασαν ως «εκβιασμό» τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ να επιβάλει νέους δασμούς σε χώρες που δεν αποδέχονται τα σχέδιά του.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος επρόκειτο να συναντηθεί με τον Τραμπ στο Νταβός, δήλωσε ότι η Ευρώπη θέλει να «αποφύγει οποιαδήποτε κλιμάκωση» της διαμάχης.

«Σταματήστε να σκέφτεστε ότι μπορείτε να κάνετε συμφωνίες με τους επιτιθέμενους, σταματήστε να σκέφτεστε ότι μπορείτε να συμφωνήσετε με τους κανόνες των αρπακτικών για να μην γίνετε οι ίδιοι θύματά τους», δήλωσε η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας.

Είπε επίσης ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία ήταν απλώς το τελευταίο σημάδι ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια «καταστροφή της τάξης που βασίζεται σε κανόνες».

Η Καλαμάρ πρόσθεσε ότι οι παγκόσμιες και περιφερειακές «υπερδυνάμεις» φαίνονται αποφασισμένες να καταστρέψουν τους κανόνες που θεσπίστηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πριν από ένα χρόνο, έχει λάβει «μια σειρά αποφάσεων που οδήγησαν στην εξαφάνιση πολλών κανόνων σε όλο τον κόσμο», ενώ η Ρωσία «καταστρέφει το σύστημα με την επιθετικότητά της στην Ουκρανία», είπε.

Η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας προειδοποίησε ότι η τάξη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο «καταστρέφεται επίσης από το Ισραήλ, το οποίο αγνόησε εντελώς το διεθνές δίκαιο στη γενοκτονία του εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα».

Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία. Η κατηγορία αυτή έχει πάντα απορριφθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Το γεγονός ότι τώρα καταστρέφεται χωρίς κανένα σχέδιο Β, μόνο και μόνο για να καταστραφούν οι κανόνες, θα πρέπει να μας ανατριχιάσει όλους», δήλωσε η Αγκνες Καλαμάρ λέγοντας ότι η εναλλακτική λύση είναι «να πέσουμε στην άβυσσο».

