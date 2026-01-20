Ισπανία: Εξετάζουν το ρήγμα των 30 εκατοστών στις ράγες – «Απόλυτη διαφάνεια» υπόσχεται ο έκθετος Σάντσεθ – Τριήμερο εθνικό πένθος (videos)

Tριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχτεί από σήμερα (20/1) στην Ισπανία, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 41 ανθρώπους.

Ο απολογισμός της σύγκρουσης δυο τρένων υψηλής ταχύτητας μέχρι στιγμής είναι 41 νεκροί, ενώ 41 άνθρωποι συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, οι 12 σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Όμως ο απολογισμός αυτός, που συμπεριλαμβάνει τέσσερα τραυματισμένα παιδιά, απειλείται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς συνεχίζονταν οι έρευνες στα κουφάρια των δύο τρένων που συγκρούστηκαν την Κυριακή (18/1) κοντά στην Αδαμούθ, περίπου 35 χιλιόμετρα από την Κόρδοβα.

Σωστικά συνεργεία επιτόπου προσπαθούσαν να εντοπίσουν αν τυχόν υπάρχουν ακόμη πτώματα στα βαγόνια και να τα ανασύρουν.

Η δημόσια αρχή για την αντιμετώπιση καταστροφών (CID) ανέφερε σε ανακοίνωσή της το βράδυ της Δευτέρας (19/1) ότι έχουν γίνει 43 αναφορές για εξαφανίσεις από πλευράς συγγενών θυμάτων.

Μεταξύ όσων ανασύρθηκαν, έχουν γίνει πέντε αναγνωρίσεις με νεκροψίες-νεκροτομές, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος της αυτονομίας (του νομού) της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο εκτίμησε χθες βράδυ πως οι αρχές θα είναι σε θέση να πουν «με βεβαιότητα» ποιος είναι ο αριθμός των θυμάτων μέσα στις «επόμενες 24 ως 48 ώρες».

«Απόλυτη διαφάνεια» υπόσχεται ο Σάντσεθ

Από την πλευρά του, στην Αδαμούθ ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υποσχέθηκε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους ότι τα ευρήματα της έρευνας για τα αίτια και τις περιστάσεις της τραγωδίας θα δημοσιοποιηθούν με «απόλυτη διαφάνεια», ότι θα αποκαλυφθεί «η αλήθεια».

Πάντως, τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνησή του είναι έκθετοι, καθώς το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF είχε προειδοποιήσει τον κρατικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών ADIF σε επιστολή του τον περασμένο Αύγουστο για σοβαρή φθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Reuters, αναφέροντας ότι λακκούβες, χτυπήματα και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούσαν συχνές βλάβες και καταστρέφουν τα τρένα.

Επίσης, η ισπανική κυβέρνηση επικρίθηκε πέρυσι για μια σειρά καθυστερήσεων στο δίκτυο, που προκλήθηκαν από διακοπές ρεύματος και κλοπές από τις γραμμές. Το δίκτυο είναι ευάλωτο σε κλοπές καλωδίων καθώς διασχίζει μεγάλες εκτάσεις άδειας υπαίθρου.

Ως αυτό το στάδιο ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε αναφέρεται σε «πολύ παράξενο» δυστύχημα, που έγινε σε ευθεία και σε τμήμα των σιδηροτροχιών που συντηρήθηκε και εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα.

«Το ανθρώπινο λάθος έχει πρακτικά αποκλειστεί», τόνισε ο πρόεδρος της Renfe, ο Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, στη δημόσια ραδιοφωνία RNE. Η καταστροφή οφειλόταν είτε στον συρμό της Iryo, ή «σε πρόβλημα της υποδομής», πρόσθεσε.

Σε αυτό το τμήμα των σιδηροτροχιών η ταχύτητα περιορίζεται στα 250 χιλιόμετρα την ώρα και δεν θεωρείται πως η ταχύτητα ήταν η αιτία της καταστροφής, είπε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πως ο ένας συρμός κινείτο με 205 χιλιόμετρα ανά ώρα και ο άλλος με 210 χ.α.ώ. όταν έγινε το δυστύχημα.

Οι ειδικοί που ερευνούν την αιτία του εκτροχιασμού ενός τρένου υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στην Ισπανία, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους, βρήκαν ένα σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες στο σημείο του δυστυχήματος.

Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με ένα τρένο που κινούνταν στο αντίθετο, σπρώχνοντάς το εκτός των γραμμών και κάτω από ένα ανάχωμα, σε μια από τις χειρότερες σιδηροδρομικές καταστροφές στην Ευρώπη στη σύγχρονη εποχή.

Πένθος και σοκ σε όλη τη χώρα

Η χώρα ολόκληρη πέρασε τη χθεσινή μέρα σε κατάσταση σοκ, ξεκινώντας από τη μικρή πόλη Αδαμούθ, όπου υπήρξαν αμέσως εκδηλώσεις αλληλεγγύης.

Ο Μανουέλ Μουνιόθ, εξηντάρης κάτοικος, έσπευσε να πάει «νερό, κουβέρτες, όλα όσα μπορούσε» στο κέντρο υποδοχής συγγενών των θυμάτων που άνοιξε ο δήμος.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω…» στέναζε από την πλευρά της η 49χρονη Σόνια.

Άνδρας με δάκρυα στα μάτια μιλούσε στο τηλέφωνο προτού τον σφίξουν στην αγκαλιά τους αρκετοί παριστάμενοι. Η χωροφυλακή βρισκόταν σε μικρή απόσταση, για την υποδοχή συγγενών των θυμάτων.

Η επανέναρξη των σιδηροδρομικών δρομολογίων που συνδέουν τη Μαδρίτη με μεγάλες πόλεις της Ανδαλουσίας αναμένεται πως θα γίνει «περί τη 2η Φεβρουαρίου», με δεδομένες τις ζημιές στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Πουέντε.

