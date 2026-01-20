Γροιλανδία: «Φουλ» επίθεση από τον «κατακτητή» Τραμπ με… AI εικόνες που τη δείχνουν αμερικανική – Οι νέες απειλές και η δημοσιοποίηση μηνύματος Μακρόν (video)

Δεν πτοείται με τίποτα ο Ντόναλντ Τραμπ και με κάθε ευκαιρία φροντίζει να κάνει ξεκάθαρο προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα υλοποιήσει τα σχέδιά του για την Γροιλανδία.

Όπως είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, η Δανία δεν μπορεί να υποστηρίξει τη χώρα.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν» είπε προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι υπέροχοι άνθρωποι οι Δανοί. Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα αντισταθούν πολύ» στην προσπάθειά του να αγοράσει την Γροιλανδία.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβασε στο Truth Social δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να στέλνουν ένα σαφές μήνυμα για τη Γροιλανδία.

Στη μία φωτογραφία εμφανίζεται μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να κρατά και να τοποθετεί μια μεγάλη αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, δίπλα σε μια πινακίδα που γράφει με κεφαλαία «ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ».

Η δεύτερη φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο μαζί με ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς και ο γ.γ του ΝΑΤο Μάρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με έναν χάρτη της Γροιλανδίας στο φόντο βαμμένο στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.

Δημοσίευσε και ιδιωτικό μήνυμα του Μακρόν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανήρτησε το βράδυ της Δευτέρας στο Truth Social και ένα γραπτό μήνυμα που είχε λάβει από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ότι είναι «απολύτως ευθυγραμμισμένος στο θέμα της Συρίας» και ότι θα μπορούσε να διοργανώσει συνάντηση της G7 στο Παρίσι το απόγευμα της Πέμπτης, προσθέτοντας, ωστόσο ότι δεν «καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνει με τη Γροιλανδία».

Το μήνυμα Μακρόν στον πρόεδρο Τραμπ:

«Φίλε μου, είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι στο θέμα της Συρίας. Μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα στο Ιράν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία. Ας προσπαθήσουμε να χτίσουμε σπουδαία πράγματα: Μπορώ να διοργανώσω μια συνάντηση της G7 στο Παρίσι, το απόγευμα της Πέμπτης, μετά το Νταβός. Μπορώ να καλέσω τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους στο περιθώριο. Ας δειπνήσουμε μαζί στο Παρίσι την Πέμπτη, πριν επιστρέψεις στις ΗΠΑ», έγραφε ο Εμανουέλ Μακρόν προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ρούτε

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα (20/1) ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε σε μια συνάντηση διαφόρων μερών στο Νταβός της Ελβετίας στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα διάφορα μέρη.

«Όπως εξέφρασα στον καθένα, πολύ ξεκάθαρα, η Γροιλανδία είναι επιτακτικής σημασίας για την Εθνική και την Παγκόσμια Ασφάλεια. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω – Σ’ αυτό όλοι συμφωνούν!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είχε πει προηγουμένως σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν συνομιλίες με θέμα την απόκτηση της Γροιλανδίας αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, επειδή η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει το έδαφος αυτό.

Εκ νέου απειλές για δασμούς σε όσες χώρες αντιδρούν

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα επιβληθούν δασμοί 10% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τη Βρετανία, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 25% από την 1η Ιουνίου, εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία — όλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς αν πράγματι θα προχωρήσει, απάντησε κατηγορηματικά: «Θα το κάνω, 100%».

Επίσης έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή του να προχωρήσει «100%» στην επιβολή δασμών και σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στις απαιτήσεις του για τη Γροιλανδία.

Τέλος, ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη- κρασιά και σαμπάνιες – από τη Γαλλία, εξαιτίας της άρνησης του γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

