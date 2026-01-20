Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν καθαίρεσε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του – Tον χαρακτήρισε «ανίκανο»

Στην καθαίρεση του αντιπροέδρου της κυβέρνησής του προχώρησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κάνοντας λόγο για «ανικανότητα» στελεχών του κρατικού μηχανισμού αρμόδιων για οικονομικές υποθέσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονκ Ουν «απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον Γιανγκ Σουνγκ Χο, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, επιτόπου», αφού τον χαρακτήρισε «ανίκανο να αναλάβει βαριές ευθύνες».

«Για να το πούμε απλά, ήταν σαν να βάλαμε κατσίκα να σύρει κάρο, ατυχές σφάλμα στη διαδικασία επιλογής στελεχών» της κυβέρνησης, ανέφερε και πρόσθεσε «στο κάτω-κάτω, τα κάρα τα σέρνουν βόδια, όχι κατσίκες».

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού βιομηχανικού κέντρου στη Ριονγκσόνγκ, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ.

«Εξαιτίας ανεύθυνων, χυδαίων και ανίκανων δημοσίων λειτουργών αρμόδιων για οικονομικά ζητήματα, το πρώτο στάδιο του εκσυγχρονισμού» της εγκατάστασης αντιμετώπισε «δυσκολίες», ανέφερε σε αγανακτισμένο τόνο ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας.

Καταφέρθηκε εναντίον κυβερνητικών στελεχών εμφορούμενων από «ηττοπάθεια, ανευθυνότητα και παθητικότητα για πολύ καιρό».

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν πρόσθεσε πως κάποιοι αξιωματούχοι αρμόδιοι για την οικονομική κατεύθυνση «μετά βίας είναι ικανοί να πιλοτάρουν τα έργα αναπροσαρμογής της βιομηχανίας της χώρας στο σύνολό της και της τεχνολογικής αναβάθμισής της».

Τέλος, σημειώνεται πως τον Δεκέμβριο είχε διαμηνύσει σε συνάντησή του με υψηλόβαθμους αξιωματούχους πως θα ξερίζωνε το «κακό» στον κυβερνητικό μηχανισμό και επιτίμησε ορισμένους, που χαρακτήρισε φυγόπονους.

Τα επίσημα μέσα ενημέρωσης δεν μετέδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο έκαναν λόγο για «αποκλίσεις» από την πειθαρχία, ευφημισμός που πιθανόν παρέπεμπε σε φαινόμενα διαφθοράς.

