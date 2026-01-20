Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Φόβοι για εγκλωβισμένους κάτω από τα βαγόνια – 40 οι νεκροί, αναφορές για 43 αγνοούμενους

Το δικό τους δράμα ζουν στην Ισπανία μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην πόλη Αδαμούζ. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο 40 άτομα.

Οι τραυματίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία έχουν ξεπεράσει τους 150. Μετά το εξιτήριο δέκα νοσηλευόμενων, ο αριθμός των ασθενών που παραμένουν στο νοσοκομείο ανέρχεται σε 39 άτομα, εκ των οποίων οι 13 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, όπως ανέφερε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο, πρόεδρος της Αυτόνομης Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, σε συνέντευξή του στο Canal Sur.

Από την άλλη συνολικά 43 οικογένειες ανέφεραν την εξαφάνιση αγαπημένων τους προσώπων στην Πολιτοφυλακή, αλλά οι αρχές προειδοποιούν ότι πολλοί μπορεί να είναι μεταξύ των τραυματιών ή των νεκρών που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί.

Η τραγωδία, όπως είναι γνωστό, συνέβη κοντά στο Ανταμούζ στην Κόρδοβα της Ισπανίας, όπου μια αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε λόγω σπασμένου αρμού στις ράγες των τρένων, και συγκρούστηκε με άλλο τρένο υψηλής ταχύτητας στο αντίθετο ρεύμα.

Η ουσία είναι ότι αρκετές ώρες μετά την τραγωδία σύμφωνα με την Elpais δεν υπάρχει σαφής αριθμός των ατόμων που αγνοούνται.

Ο προσωρινός κατάλογος του συνόλου των επιβατών που ταξίδευαν και στα δύο τρένα ανέρχεται σε 527 άτομα, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τα 300 άτομα του Iryo και τα 186 του Alvia που αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών, επικαλούμενο πληροφορίες από τις δύο εταιρείες.

WATCH: More than 40 people have died and dozens more have been injured in a train crash in southern Spain.



Two high-speed trains collided, killing about 400 passengers and crew, according to Spanish police. The crash was the worst in the country in more than a decade. pic.twitter.com/JFA4WRNIOc — AHMED CEEGAAG (@ACeegaag) January 19, 2026

Παράλληλα, προχωρούν οι νεκροψίες και η ταυτοποίηση των σορών. Το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Κόρδοβας, όπου έχει αναλάβει τη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, είχε παραλάβει μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (συνολικά 37 σορούς, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο της Ανδαλουσίας.

Πρόκειται για τα 37 πτώματα που οι ιατροδικαστές ανέσυραν από τον τόπο του δυστυχήματος από την Κυριακή έως και τις επτά το απόγευμα της Δευτέρας. Από αυτά, σε 23 έχει ήδη διενεργηθεί νεκροψία.

Μέχρι τις επτά το απόγευμα είχαν ταυτοποιηθεί πλήρως πέντε σοροί από τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.

Σύμφωνα με την El Pais στα δύο βαγόνια που έχουν σφηνωθεί σε πρανές δίπλα στις γραμμές έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί, ενώ άλλες τρεις παραμένουν ακόμη ανάμεσα στα συντρίμμια του Alvia.

Ωστόσο, μόλις τα βαγόνια απομακρυνθούν από το ανάχωμα, ενδέχεται να εντοπιστούν και άλλοι νεκροί, όπως διαβεβαίωσε ο σύμβουλος Προεδρίας της Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σανθ.

Η επιχείρηση για την απομάκρυνση των δύο κατεστραμμένων βαγονιών είναι εξαιρετικά δύσκολη σύμφωνα με τις αρχές.

Πλάνα από drone της αστυνομίας έδειξαν πώς τα τρένα σταμάτησαν σε απόσταση 500 μέτρων το ένα από το άλλο.

New video reveals the aftermath of a deadly train crash in southern Spain that killed 39 people and injured more than 100. One train derailed and was then struck by an oncoming train. pic.twitter.com/TB4Q7b5Im1 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 19, 2026

Το βαγόνι ενός τρένου κόπηκε στα δύο και η ατμομηχανή καταστράφηκε σαν τενεκεδάκι.

Ειδικοί που μελετούν το σημείο της συντριβής βρήκαν την σπασμένη σύνδεση στις ράγες, η οποία δημιούργησε ένα κενό μεταξύ των τμημάτων της σιδηροδρομικής γραμμής που άνοιγε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να πορεύονται πάνω στις ράγες.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε νωρίς τη Δευτέρα ότι τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

BREAKING: Devastating footage from Spain 🇪🇸



Newly released video from Spain’s Civil Guard shows the wreckage left behind after the deadly train crash.



Twisted railcars, destroyed tracks, and a scene that’s hard to process.



At least 39 people have been killed, with many more… https://t.co/q5fZvQMBmU pic.twitter.com/T4bDSQm8wx — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) January 19, 2026

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα «πραγματικά παράξενο» περιστατικό, καθώς σημειώθηκε σε επίπεδο τμήμα των γραμμών, το οποίο είχε ανακαινιστεί μόλις τον περασμένο Μάιο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το τρένο που εκτροχιάστηκε ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών.

Το συγκεκριμένο τρένο ανήκε στην ιταλικών συμφερόντων εταιρεία Iryo, ενώ το δεύτερο τρένο που ενεπλάκη στο συμβάν ανήκει στη δημόσια ισπανική σιδηροδρομική εταιρεία Renfe.

Σύμφωνα με τον κ. Πουέντε, το πίσω μέρος του πρώτου τρένου εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε στην κεφαλή του δεύτερου.

Όπως σημείωσε, η έρευνα για τη διακρίβωση των αιτιών της σύγκρουσης ενδέχεται να διαρκέσει έως και έναν μήνα.

Διαβάστε επίσης

Φον ντερ Λάιεν προς Κογκρέσο ΗΠΑ: «Αδιαμφισβήτητος σεβασμός στην κυριαρχία της Γροιλανδίας»

Λευκός Οίκος: Το καταφύγιο του Τραμπ για την περίπτωση πυρηνικού πολέμου – Η σύνδεση με την κατεδάφιση της Ανατολικής πτέρυγας

Συνελήφθη Γάλλος δημοσιογράφος στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης