Φον ντερ Λάιεν προς Κογκρέσο ΗΠΑ: «Αδιαμφισβήτητος σεβασμός στην κυριαρχία της Γροιλανδίας»

Την ανάγκη για «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας και του βασιλείου της Δανίας» υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη συνάντησή της με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ στο Νταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι έθεσε ξεκάθαρα στους Αμερικανούς συνομιλητές της πως ο σεβασμός στην κυριαρχία της Γροιλανδίας και της Δανίας αποτελεί ζήτημα «ύψιστης σημασίας» για τις διατλαντικές σχέσεις.

Η πρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε ότι το θέμα δεν αφορά μόνο διμερείς ευαισθησίες, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

In Davos, I met with a bipartisan delegation from the United States Congress.



We discussed our shared efforts to achieve a just and lasting peace in Ukraine.



This process benefits from strong EU–US coordination, from security guarantees to a pathway to prosperity.



I also… pic.twitter.com/X5IlrcnLy6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2026

Συνεργασία ΕΕ–ΗΠΑ για την ασφάλεια

Η φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει έτοιμη να συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, σε συντονισμό με τη Δανία, για την προώθηση των κοινών συμφερόντων ασφάλειας.

Όπως τόνισε, η ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας είναι κρίσιμη σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Εμπόριο, επενδύσεις και δασμοί

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν και τα ζητήματα του διατλαντικού εμπορίου και των επενδύσεων. Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι οι οικονομικές σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα και για τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα πως η επιβολή δασμών «δεν εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον», επισημαίνοντας την ανάγκη διατήρησης ανοικτών και σταθερών εμπορικών διαύλων.

Ουκρανία και διατλαντικός συντονισμός

Τέλος, σύμφωνα με την ανάρτησή της, στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι κοινές προσπάθειες για την επίτευξη «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία». Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι η διαδικασία αυτή απαιτεί ισχυρό συντονισμό μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, από τις εγγυήσεις ασφάλειας έως την προοπτική οικονομικής ανάκαμψης.

