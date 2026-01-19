Bloomberg: Ο Τραμπ θέλει η τελετή υπογραφής του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα να γίνει στο Νταβός την Πέμπτη

Ο Τραμπ θέλει η τελετή υπογραφής για το Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα να λάβει χώρα στο Νταβός την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Δεν είναι σαφές ποιες χώρες θα υπογράψουν ενώ πολλές χώρες που έχουν προσκληθεί θέλουν οι ΗΠΑ να αναθεωρήσουν τους όρους, λένε πηγές. Το Συμβούλιο Ειρήνης αντιμετωπίζει δυσκολίες πριν ακόμη την ίδρυσή του: έχει επικριθεί από το Ισραήλ, έχει αμφισβητηθεί από την Ευρώπη και έχει κάνει τους φίλους της Ρωσίας να πανηγυρίζουν.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες έμειναν άναυδοι και μπερδεμένοι από την απαίτηση του Τραμπ να πληρώσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για μόνιμη ένταξη, δήλωσαν πηγές στο Bloomberg.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εργάζονται για την τροποποίηση των όρων και τον συντονισμό μιας απάντησης, αναφέρουν πηγές. Προσπαθούν να πείσουν τους Άραβες ηγέτες να βοηθήσουν στην άσκηση πιέσεων στον Τραμπ για αλλαγές. Ιδιωτικά, ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι η επιτροπή ειρήνης αποτελεί σαφή προσπάθεια του Τραμπ να δημιουργήσει έναν αντίπαλο στον ΟΗΕ.

Λένε ότι αφορά πολύ περισσότερα από τη Γάζα και ότι τη βλέπει ως μέσο για την επίλυση άλλων συγκρούσεων και τον έλεγχο διεθνών γεγονότων. Μεγάλο μέρος της ανησυχίας αφορά τη διατύπωση του καταστατικού, το οποίο φαίνεται να αναθέτει την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων κυρίως στον Τραμπ. Αυτό εγείρει πολλά ερωτήματα, κυρίως για το πού θα κατευθυνθεί η αιτούμενη πληρωμή για τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Τόνι Μπλερ παίζει βασικό ρόλο στο παρασκήνιο μαζί με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναφέρουν πηγές. Υπάρχει πιθανότητα οι όροι του καταστατικού να προσαρμοστούν μετά από σχόλια σχετικά με το αρχικό προσχέδιο, λένε ορισμένες πηγές.

Η χρονική στιγμή που θα γίνει αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπό το πρίσμα των απειλών του Τραμπ για τη Γροιλανδία και της κατάστασης των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, αναφέρουν πηγές. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τη στρατηγική της για την αντιμετώπιση του Τραμπ: να κερδίσει χρόνο, να φανεί ότι συνεργάζεται, να προσπαθήσει να τον αποτρέψει.

Ο Τραμπ έχει προσκαλέσει τον Πούτιν, τον Όρμπαν και τον Λουκασένκο να συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο. Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήρισε το γεγονός ως φάρσα και είπε ότι δεν είχαν καμία αμφιβολία ότι όλοι θα χαιρόντουσαν να το δεχτούν. Προειδοποίησαν ότι το γεγονός επιβεβαιώνει το δίλημμα για την ήπειρο: να συμφωνήσει με αυτό που θέλει ο Τραμπ ή να διακινδυνεύσει περαιτέρω διάλυση της διατλαντικής συμμαχίας.

