Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, με Ρούμπιο, Γουίτκοφ και Τόνι Μπλερ, μεταξύ άλλων

Τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, που θα αναλάβει τον πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Παράλληλα, καθήκοντα Ύπατου Εκπροσώπου για τη Γάζα αναλαμβάνει ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, ενώ διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μη χτυπήσω το Ιράν» – Τι ανέφερε για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ Ειρήνης

Συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας για κατάπαυση πυρός γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Μινεσότα: Πράκτορες της ICE έφαγαν σε μεξικάνικο εστιατόριο και μετά συνέλαβαν τους υπαλλήλους