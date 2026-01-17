search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 01:59
ΚΟΣΜΟΣ

17.01.2026 00:40

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, με Ρούμπιο, Γουίτκοφ και Τόνι Μπλερ, μεταξύ άλλων

17.01.2026 00:40
Τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, που θα αναλάβει τον πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, και ο πολιτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Παράλληλα, καθήκοντα Ύπατου Εκπροσώπου για τη Γάζα αναλαμβάνει ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, ενώ διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

