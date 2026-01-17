Τραμπ: «Εγώ έπεισα τον εαυτό μου να μη χτυπήσω το Ιράν» – Τι ανέφερε για Γροιλανδία, Ματσάδο και Νόμπελ Ειρήνης

Δηλώσεις σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ξεκαθαρίζει ότι ήταν αποκλειστικά δική του απόφαση να μην επιτεθεί στο Ιράν.

«Κανείς δεν με έπεισε, εγώ έπεισα τον εαυτό μου. Χθες είχαν προγραμματίσει πάνω από 800 απαγχονισμούς. Δεν απαγχόνισαν κανέναν. Ακύρωσαν τους απαγχονισμούς. Αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στο εάν αξιωματούχοι αραβικών χωρών και του Ισραήλ τον απέτρεψαν να πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον του Ιράν.

REPORTER: "Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran?"



PRESIDENT TRUMP: "Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact" pic.twitter.com/r4tEo8JQbt — Fox News (@FoxNews) January 16, 2026

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας»

Για τη Γροιλανδία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι «το ΝΑΤΟ έχει συνεργαστεί μαζί μας», όταν ρωτήθηκε για το αν θα αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τη συμμαχία αν δεν λάβουν βοήθεια για να καταλάβουν το αρκτικό νησί.

Ο ίδιος τόνισε ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αν δεν την αποκτήσουμε, θα έχουμε ένα κενό στην εθνική ασφάλεια, όσον αφορά στις δραστηριότητές μας σε σχέση με τον Χρυσό Θόλο».

«Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, ο οποίος γίνεται όλο και ισχυρότερος», πρόσθεσε.

«Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση με τη Ματσάδο»

Σχολιάζοντας τη συνάντησή του με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την Πέμπτη, 16/1, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Χθες είχα μια υπέροχη συνάντηση με ένα πρόσωπο που σέβομαι πολύ, και αυτή σέβεται, προφανώς, εμένα και τη χώρα μας, και μου έδωσε το Νόμπελ της».

Απαντώντας στο «γιατί να θέλει το Νόμπελ κάποιου άλλου» ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Λοιπόν, μου το πρόσφερε. Σκέφτηκα ότι ήταν πολύ ευγενικό. Είπε, ξέρετε, “έχετε τερματίσει οκτώ πολέμους και κανείς δεν αξίζει αυτό το βραβείο περισσότερο από εσάς στην ιστορία”. Και σκέφτηκα ότι ήταν μια πολύ ωραία χειρονομία και, παρεμπιπτόντως, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή γυναίκα και θα ξαναμιλήσουμε».

