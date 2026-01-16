search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 11:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.01.2026 10:31

Γιατί η Ματσάδο παρέδωσε το Νόμπελ στον Τραμπ – Η πράξη «υψηλού ρίσκου» και η αβεβαιότητα για το αν θα τη στηρίξει

16.01.2026 10:31
trump machado nobel

Στις 15 Ιανουαρίου 2026, το Οβάλ Γραφείο έγινε το σκηνικό μιας ιστορικής και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενης στιγμής. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, παρέδωσε το χρυσό της μετάλλιο στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως επισημαίνουν διεθνείς αναλυτές, πρόκειται για πράξη υψηλού ρίσκου.

Σύμφωνα με αναλύσεις του Guardian και του CNN, η Ματσάδο βρέθηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση μετά την ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο. Παρόλο που η ίδια υπήρξε το πρόσωπο της αντίστασης, ο Τραμπ —πιστός στο δόγμα του “transactional politics” (συναλλακτική πολιτική)— άρχισε να αμφισβητεί την ικανότητά της να κυβερνήσει, προτιμώντας να συνομιλεί με στελέχη που θεωρούσε «πιο ισχυρά», όπως η Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η παράδοση του μεταλλίου ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια «κολακείας». Γνωρίζοντας ότι ο Τραμπ θεωρεί πως αδικήθηκε από την Επιτροπή Νόμπελ στο παρελθόν, η Ματσάδο του πρόσφερε το αντικείμενο που ο ίδιος επιθυμούσε διακαώς. «Είναι μια αναγνώριση ότι χωρίς τη δική σας πίεση, η ελευθερία στη Βενεζουέλα δεν θα ήταν εφικτή», δήλωσε η ίδια.

Δεν αλλάζει τίποτα θεσμικά

Όπως ξεκαθαρίζουν το BBC και το Sky News, το Νόμπελ Ειρήνης δεν μεταβιβάζεται ούτε μοιράζεται. Ο Τραμπ δεν γίνεται Νομπελίστας και δεν αποκτά καμία επίσημη ιδιότητα. Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ υπενθύμισε ότι το μετάλλιο είναι προσωπικό αντικείμενο του βραβευθέντα, χωρίς θεσμική ισχύ όταν αλλάζει χέρια.

Τι βλέπουν τα διεθνή ΜΜΕ πίσω από την κίνηση

Σύμφωνα με το The Guardian, η Ματσάδο χρησιμοποίησε το Νόμπελ ως διπλωματικό σύμβολο για να αποδώσει στον Τραμπ πολιτική αναγνώριση για τον ρόλο των ΗΠΑ στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Η κίνηση ερμηνεύεται ως δημόσια ευθυγράμμιση μαζί του και ως προσπάθεια να ενισχύσει τη διεθνή της νομιμοποίηση.

Η Washington Post σημειώνει ότι η πράξη αυτή ταιριάζει με το αφήγημα του Τραμπ περί «αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής», καθώς εμφανίζεται να αναγνωρίζεται από μια ηγέτιδα της λατινοαμερικανικής αντιπολίτευσης ως παράγοντας αλλαγής.

Το κρίσιμο ερώτημα: θα τη στηρίξει ο Τραμπ;

Εδώ οι αναλύσεις γίνονται σαφώς πιο επιφυλακτικές. Όπως επισημαίνουν τόσο το The Guardian όσο και αμερικανικά πολιτικά μέσα, δεν υπήρξε καμία δημόσια δέσμευση από τον Τραμπ ότι θα στηρίξει ενεργά τη Ματσάδο στο μέλλον.

Αντίθετα, τα δημοσιεύματα τονίζουν ότι ο Τραμπ επιλέγει στρατηγική ασάφεια. Αποδέχεται τον συμβολισμό και την πολιτική αναγνώριση, αλλά αποφεύγει να συνδεθεί ξεκάθαρα με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή σχέδιο για τη Βενεζουέλα, διατηρώντας ευελιξία ανάλογα με τα αμερικανικά συμφέροντα.

Διαβάστε επίσης

Γροιλανδία: Η Ρωσία κατηγορεί το NATO ότι στρατιωτικοποιεί την Αρκτική

Ο Τραμπ ενεργοποιεί το συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και μιλά για «υπέροχη χειρονομία» μετά το Νόμπελ της Ματσάδο

Βρετανία: Το Λονδίνο χαιρετίζει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα και τη νέα παλαιστινιακή επιτροπή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
messaropoulou-vatidou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Βατίδου: «Ας πάρει πρώτα σωστά το 100 και μετά να κρίνει» (Video)

CrossMediaMeasurement
MEDIA

Έρχεται το Cross Media Measurement – Ωριμάζουν οι συνθήκες για αναβάθμιση στις μετρήσεις απόδοσης/(τηλε)θέασης οπτικοακουστικού περιεχομένου

mati new
ΥΓΕΙΑ

Ενδοφακοί: Πώς η επέμβαση για καταρράκτη διορθώνει τη μυωπία και άλλα διαθλαστικά προβλήματα

ex60-electric-tease-spotlighthero-16×9
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο ο οδηγός μπορεί να συνομιλεί με φυσικό τρόπο (photos)

exafanisi_kriti_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα μαρτυρία στις έρευνες για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – «Τον είδαν στις Καλύβες» (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα υβριστικά σχόλια Ανεστίδη για Μητσοτάκη μπροστά στους δημοσιογράφους - Δεν παίρνει τίποτα πίσω

aimilios-chilakis-new
LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Το νέο έτος με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας - Είναι πολύ δύσκολη χρονιά» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.01.2026 11:01
messaropoulou-vatidou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Βατίδου: «Ας πάρει πρώτα σωστά το 100 και μετά να κρίνει» (Video)

CrossMediaMeasurement
MEDIA

Έρχεται το Cross Media Measurement – Ωριμάζουν οι συνθήκες για αναβάθμιση στις μετρήσεις απόδοσης/(τηλε)θέασης οπτικοακουστικού περιεχομένου

mati new
ΥΓΕΙΑ

Ενδοφακοί: Πώς η επέμβαση για καταρράκτη διορθώνει τη μυωπία και άλλα διαθλαστικά προβλήματα

1 / 3