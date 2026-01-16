Γιατί η Ματσάδο παρέδωσε το Νόμπελ στον Τραμπ – Η πράξη «υψηλού ρίσκου» και η αβεβαιότητα για το αν θα τη στηρίξει

Στις 15 Ιανουαρίου 2026, το Οβάλ Γραφείο έγινε το σκηνικό μιας ιστορικής και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενης στιγμής. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2025, παρέδωσε το χρυσό της μετάλλιο στον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως επισημαίνουν διεθνείς αναλυτές, πρόκειται για πράξη υψηλού ρίσκου.

Σύμφωνα με αναλύσεις του Guardian και του CNN, η Ματσάδο βρέθηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση μετά την ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο. Παρόλο που η ίδια υπήρξε το πρόσωπο της αντίστασης, ο Τραμπ —πιστός στο δόγμα του “transactional politics” (συναλλακτική πολιτική)— άρχισε να αμφισβητεί την ικανότητά της να κυβερνήσει, προτιμώντας να συνομιλεί με στελέχη που θεωρούσε «πιο ισχυρά», όπως η Ντέλσι Ροντρίγκες.

Η παράδοση του μεταλλίου ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια «κολακείας». Γνωρίζοντας ότι ο Τραμπ θεωρεί πως αδικήθηκε από την Επιτροπή Νόμπελ στο παρελθόν, η Ματσάδο του πρόσφερε το αντικείμενο που ο ίδιος επιθυμούσε διακαώς. «Είναι μια αναγνώριση ότι χωρίς τη δική σας πίεση, η ελευθερία στη Βενεζουέλα δεν θα ήταν εφικτή», δήλωσε η ίδια.

Δεν αλλάζει τίποτα θεσμικά

Όπως ξεκαθαρίζουν το BBC και το Sky News, το Νόμπελ Ειρήνης δεν μεταβιβάζεται ούτε μοιράζεται. Ο Τραμπ δεν γίνεται Νομπελίστας και δεν αποκτά καμία επίσημη ιδιότητα. Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ υπενθύμισε ότι το μετάλλιο είναι προσωπικό αντικείμενο του βραβευθέντα, χωρίς θεσμική ισχύ όταν αλλάζει χέρια.

Τι βλέπουν τα διεθνή ΜΜΕ πίσω από την κίνηση

Σύμφωνα με το The Guardian, η Ματσάδο χρησιμοποίησε το Νόμπελ ως διπλωματικό σύμβολο για να αποδώσει στον Τραμπ πολιτική αναγνώριση για τον ρόλο των ΗΠΑ στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Η κίνηση ερμηνεύεται ως δημόσια ευθυγράμμιση μαζί του και ως προσπάθεια να ενισχύσει τη διεθνή της νομιμοποίηση.

Η Washington Post σημειώνει ότι η πράξη αυτή ταιριάζει με το αφήγημα του Τραμπ περί «αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής», καθώς εμφανίζεται να αναγνωρίζεται από μια ηγέτιδα της λατινοαμερικανικής αντιπολίτευσης ως παράγοντας αλλαγής.

Το κρίσιμο ερώτημα: θα τη στηρίξει ο Τραμπ;

Εδώ οι αναλύσεις γίνονται σαφώς πιο επιφυλακτικές. Όπως επισημαίνουν τόσο το The Guardian όσο και αμερικανικά πολιτικά μέσα, δεν υπήρξε καμία δημόσια δέσμευση από τον Τραμπ ότι θα στηρίξει ενεργά τη Ματσάδο στο μέλλον.

Αντίθετα, τα δημοσιεύματα τονίζουν ότι ο Τραμπ επιλέγει στρατηγική ασάφεια. Αποδέχεται τον συμβολισμό και την πολιτική αναγνώριση, αλλά αποφεύγει να συνδεθεί ξεκάθαρα με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή σχέδιο για τη Βενεζουέλα, διατηρώντας ευελιξία ανάλογα με τα αμερικανικά συμφέροντα.

