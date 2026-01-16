Ο Τραμπ ενεργοποιεί το συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και μιλά για «υπέροχη χειρονομία» μετά το Νόμπελ της Ματσάδο

Δύο πολιτικές κινήσεις με έντονο διεθνές αποτύπωμα ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας αφενός τη συγκρότηση του λεγόμενου συμβουλίου ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας και αφετέρου τη συνάντησή του με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία του προσέφερε το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο.

Συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα και «επόμενη φάση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι «σχηματίστηκε» το συμβούλιο ειρήνης για τη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς το κρίσιμο βήμα του αμερικανικού σχεδίου για τον παλαιστινιακό θύλακο και προαναγγέλλοντας την έναρξη της «επόμενης φάσης», με έμφαση στην ανοικοδόμηση, τη διακυβέρνηση και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Η πλήρης ανάρτηση Τραμπ

Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε:

«Όπως ανακοίνωσε ο Στιβ Γουίτκοφ, έχουμε ΕΠΙΣΗΜΑ εισέλθει στην επόμενη φάση του 20-σημειακού Σχεδίου Ειρήνης για τη Γάζα.

Από την κατάπαυση του πυρός, η ομάδα μου βοήθησε στην παράδοση ΕΠΙΠΕΔΩΝ-ΡΕΚΟΡ ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, φτάνοντας στους αμάχους με ΙΣΤΟΡΙΚΗ ταχύτητα και κλίμακα. Ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει αυτό το επίτευγμα ως ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ. Αυτά τα αποτελέσματα έθεσαν τις βάσεις για την επόμενη φάση.

Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης, στηρίζω μια νεοδιορισμένη Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Κυβέρνηση, την Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, η οποία υποστηρίζεται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου, προκειμένου να κυβερνήσει τη Γάζα κατά τη μεταβατική περίοδο. Αυτοί οι Παλαιστίνιοι ηγέτες είναι ακλόνητα δεσμευμένοι σε ένα ΕΙΡΗΝΙΚΟ μέλλον.

Με τη στήριξη της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ, θα εξασφαλίσουμε μια ΣΥΝΟΛΙΚΗ Συμφωνία Αποστρατιωτικοποίησης με τη Χαμάς, που θα περιλαμβάνει την παράδοση ΟΛΩΝ των όπλων και την αποξήλωση ΚΑΘΕ σήραγγας. Η Χαμάς πρέπει ΑΜΕΣΑ να τιμήσει τις δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής της τελευταίας σορού στο Ισραήλ, και να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση.

Όπως έχω πει και στο παρελθόν, μπορούν να το κάνουν με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο τρόπο. Ο λαός της Γάζας έχει υποφέρει αρκετά. Η ώρα είναι ΤΩΡΑ».

Δομή του σχεδίου και διεθνής συμμετοχή

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το συμβούλιο ειρήνης θα επιβλέπει προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή 15 απολιτικών τεχνοκρατών για τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων στη Γάζα. Για την ηγεσία της μεταβατικής επιτροπής επελέγη ο Αλί Σάαθ, πολιτικός μηχανικός και πρώην στέλεχος της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ προαλείφεται να αναλάβει τη διεύθυνση των επιχειρήσεων στο πεδίο.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, στο συμβούλιο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία.

Συνάντηση με Ματσάδο και το Νόμπελ Ειρήνης

Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία του προσέφερε το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να συναντήσω σήμερα τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα. Είναι μια υπέροχη γυναίκα που έχει περάσει πάρα πολλά. Η Μαρία μού προσέφερε το Νόμπελ Ειρήνης της για το έργο που έχω κάνει. Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Σε ευχαριστώ, Μαρία!»

«Παρέδωσα το μετάλλιο στον πρόεδρο των ΗΠΑ»

Η ίδια η Ματσάδο επιβεβαίωσε ότι παρέδωσε το μετάλλιο στον Τραμπ, συνδέοντας την πράξη της με ιστορικό συμβολισμό από την εποχή του Σιμόν Μπολίβαρ και του Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ έχει καταστήσει σαφές πως το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν δωρίζεται ούτε μεταβιβάζεται, ενώ η Ματσάδο δεν διευκρίνισε εάν ο Τραμπ αποδέχθηκε επισήμως την προσφορά.

Trump with Maria Machado’s Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/maRa7mnKU0 — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) January 16, 2026

Στήριξη χωρίς χρονοδιάγραμμα εκλογών

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρόεδρος προέβη σε «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης που διαθέτει η Ματσάδο, χωρίς να δοθεί χρονοδιάγραμμα για εκλογές στη Βενεζουέλα. Μετά τη συνάντηση, η ίδια δήλωσε ότι «πάντα θα μπορούμε να βασιζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ για την ελευθερία της Βενεζουέλας».

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Η Μαρία Ματσάδο πρόσφερε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, παρά την θέση της Ακαδημίας ότι το βραβείο δεν μεταβιβάζεται

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα δεν θα παραστεί στην υπογραφή της συμφωνίας EE-Mercosur

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απορρίπτει τις επικρίσεις Τραμπ ότι ευθύνεται για το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συζητήσεις