ΚΟΣΜΟΣ

TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 23:55

Βενεζουέλα: Η Μαρία Ματσάδο πρόσφερε στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, παρά την θέση της Ακαδημίας ότι το βραβείο δεν μεταβιβάζεται

15.01.2026 23:55
matsado-trump

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε σήμερα ότι, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, προσέφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο.

«Πρόσφερα στον πρόεδρο των ΗΠΑ το μετάλλιο, το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», είπε η Ματσάδο, προτού αναφερθεί στην ιστορία που αφηγήθηκε στον Τραμπ με πρωταγωνιστή τον Σιμόν Μπολίβαρ, ο οποίος ηγήθηκε των κινημάτων ανεξαρτησίας στη Λατινική Αμερική.

«Του είπα πως πριν από 200 χρόνια ο στρατηγός Λαφαγιέτ έδωσε στον Σιμόν Μπολίβαρ ένα μετάλλιο με τη μορφή του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Έκτοτε, ο Μπολίβαρ κράτησε το μετάλλιο για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε η Ματσάδο και συνέχισε λέγοντας: «Διακόσια χρόνια αργότερα, ο λαός του Μπολίβαρ δίνει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο, στην προκειμένη περίπτωση το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης, ως αναγνώριση της απαράμιλλης δέσμευσής του στην ελευθερία μας».

Η Ματσάδο απέφυγε, ωστόσο, να διευκρινίσει στους δημοσιογράφους εάν ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχθηκε την προσφορά της.

Το Νόμπελ Ειρήνης αποτελούσε διακαή πόθο του Ντόναλντ Τραμπ και η Ματσάδο του το αφιέρωσε όταν της απονεμήθηκε πέρυσι. Ωστόσο η νορβηγική επιτροπή των Νόμπελ κατέστησε σαφές μέσω ανακοίνωσης πως το βραβείο «δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους».

Νωρίτερα, είχε δηλώσει πως η συνάντησή της με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια».

Η Ματσάδο πήγε στον Λευκό Οίκο για την πρώτη συνάντησή της με τον Τραμπ καθώς προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα αναλάβει μελλοντικά κάποιον ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της.

