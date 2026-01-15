Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απορρίπτει τις επικρίσεις Τραμπ ότι ευθύνεται για το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συζητήσεις

Τις ευθύνες που του απέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου απέρριψε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε πρόκειται να σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σημειώνοντας ότι συζητήθηκαν και οι διπλωματικές προσπάθειες σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μιλήσαμε επίσης για τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλουμε με τις ΗΠΑ. Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ukraine has never been and will never be a stumbling block to peace. When Ukrainians are left without power for 20–30 hours because of Russia, and when Russian strikes are aimed at breaking our energy system and our people, it is Russia that must be put under pressure. pic.twitter.com/TguJK3fHok — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 15, 2026

Οι δηλώσεις Τραμπ και η αιχμή κατά Ζελένσκι

Οι τοποθετήσεις του Ουκρανού προέδρου έρχονται σε απάντηση των δηλώσεων που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Τετάρτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμφανίζεται λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία.

Ερωτηθείς για τον λόγο που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Τραμπ απάντησε:

«Ο Ζελένσκι (…) πρέπει να πείσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι να την αποδεχτεί».

Κλιμάκωση ρητορικής εν μέσω πολέμου

Οι εκατέρωθεν δηλώσεις αποτυπώνουν την ένταση που επικρατεί γύρω από τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, την ώρα που το μέτωπο παραμένει ενεργό και οι διεθνείς πιέσεις για διαπραγματεύσεις εντείνονται.

