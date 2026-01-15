Η Μπριζίτ Μακρόν σε ρόλο DJ για καλό σκοπό (video)

Η Μπριζίτ Μακρόν ανέβαλε τον ρόλο της DJ για χάρη μίας καμπάνιας που έχει σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για παιδιά.

Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν, μαζί με τον προπονητή της εθνικής Γαλλίας στο ποδόσφαιρο, Ντιντιέ Ντεσάν, επισκέφτηκαν την Disneyland με την Μπριζίτ να το ρίχνει στο χορό και στη συνέχεια να αναλαμβάνει τον ρόλο της DJ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 300 παιδιά που την συνάντησαν από κοντά, σε μία ασυνήθιστη και ευχάριστη όπως φάνηκε και από το χαμόγελό της, περίσταση για την ίδια.

