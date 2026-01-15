search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 12:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 10:09

Τουρκία: Τα ΜΜΕ χρεώνουν στον Ιμάμογλου εξωσυζυγική σχέση με γνωστή βολεϊμπολίστρια – Την συνέλαβαν για υπόθεση ναρκωτικών

15.01.2026 10:09
imamoglu-cayrgan

Κι ενώ ξεκινά σήμερα η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, ΜΜΕ στη Τουρκία έβγαλαν στη… φόρα μία είδηση που αφορά εξωσυζυγική σχέση του έκπτωτου δημάρχου με γνωστή βολεϊμπολίστρια.

Τα τουρκικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και αυτά που είναι φίλα προσκείμενα στον Ιμάμογλου, αναφέρουν ότι ο πρώην δήμαρχος είχε εξωσυζυγική σχέση με την Ντέρια Καϊργκάν.

Αν και δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά ότι υπάρχει έστω υποψία σχέσης των δύο, τα ΜΜΕ ανακάλεσαν μια δήλωση της αθλήτριας του βόλεϊ όταν αυτή είχε πει ότι το πιο γνωστό όνομα που έχει στο κινητό της, είναι αυτό του Ιμάμογλου.

Δεν είναι άγνωστο ότι μέσω των ΜΜΕ προσπαθεί η κυβέρνηση να τον πλήξει και τώρα εκτός από πλαστό πτυχίο και οικονομικές ατασθαλίες, τον κατηγορούν και για εξωσυζυγική σχέση.

Προς το παρόν η τουρκάλα αθλήτρια δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα, όμως η είδηση είναι πως οι αρχές την… συνέλαβαν μαζί με άλλα 18 άτομα, κυρίως επωνύμους, για υπόθεση ναρκωτικών!.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη – Στόχος μετανάστης από τη Βενεζουέλα (videos)

ΗΠΑ: Η Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα τον εργάτη που φώναξε στον Τραμπ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανικό «μπλόκο» στο Κογκρέσο για τον περιορισμό των εξουσιών Τραμπ στη Βενεζουέλα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
australian_open_nova_adv
ADVERTORIAL

114o Australian Open: Το πρώτο Grand Slam της σεζόν στο τένις με Τσιτσιπά, Σάκκαρη στο Eurosport, διαθέσιμο στη Nova!

giorgos_saounatsos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εξιλαστήριο θύμα ο Σαουνάτσος της ΥΠΑ: Με… out πλήρωσε το black

elena-rapti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έλενα Ράπτη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμαστήκαμε με τον σύζυγό μου με προβλήματα υγείας» (Video)

mitsotakis_erdogan_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Φεβρουάριο – «Θέλουμε μόνιμη λύση στο πρόβλημα του Αιγαίου» λέει ο Φιντάν

chevron ydrogono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για τους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της Chevron-Helleniq Energy – Σειρά έχει η Βουλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

farah pahlavi
ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Παχλαβί καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με τους διαδηλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 12:35
australian_open_nova_adv
ADVERTORIAL

114o Australian Open: Το πρώτο Grand Slam της σεζόν στο τένις με Τσιτσιπά, Σάκκαρη στο Eurosport, διαθέσιμο στη Nova!

giorgos_saounatsos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εξιλαστήριο θύμα ο Σαουνάτσος της ΥΠΑ: Με… out πλήρωσε το black

elena-rapti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έλενα Ράπτη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δοκιμαστήκαμε με τον σύζυγό μου με προβλήματα υγείας» (Video)

1 / 3