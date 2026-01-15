Τουρκία: Τα ΜΜΕ χρεώνουν στον Ιμάμογλου εξωσυζυγική σχέση με γνωστή βολεϊμπολίστρια – Την συνέλαβαν για υπόθεση ναρκωτικών

Κι ενώ ξεκινά σήμερα η δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου, ΜΜΕ στη Τουρκία έβγαλαν στη… φόρα μία είδηση που αφορά εξωσυζυγική σχέση του έκπτωτου δημάρχου με γνωστή βολεϊμπολίστρια.

Τα τουρκικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και αυτά που είναι φίλα προσκείμενα στον Ιμάμογλου, αναφέρουν ότι ο πρώην δήμαρχος είχε εξωσυζυγική σχέση με την Ντέρια Καϊργκάν.

Αν και δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά ότι υπάρχει έστω υποψία σχέσης των δύο, τα ΜΜΕ ανακάλεσαν μια δήλωση της αθλήτριας του βόλεϊ όταν αυτή είχε πει ότι το πιο γνωστό όνομα που έχει στο κινητό της, είναι αυτό του Ιμάμογλου.

Voleybolcu Derya Çayırgan’ın telefonunda kayıtlı ünlü siyasetçi;



• Ekrem İmamoğlu



pic.twitter.com/Xr1thp9qRY — Sağcı Gazete (@sagcigazete) May 6, 2025

Δεν είναι άγνωστο ότι μέσω των ΜΜΕ προσπαθεί η κυβέρνηση να τον πλήξει και τώρα εκτός από πλαστό πτυχίο και οικονομικές ατασθαλίες, τον κατηγορούν και για εξωσυζυγική σχέση.

Προς το παρόν η τουρκάλα αθλήτρια δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα, όμως η είδηση είναι πως οι αρχές την… συνέλαβαν μαζί με άλλα 18 άτομα, κυρίως επωνύμους, για υπόθεση ναρκωτικών!.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη – Στόχος μετανάστης από τη Βενεζουέλα (videos)

ΗΠΑ: Η Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα τον εργάτη που φώναξε στον Τραμπ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανικό «μπλόκο» στο Κογκρέσο για τον περιορισμό των εξουσιών Τραμπ στη Βενεζουέλα