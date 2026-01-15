search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 09:27
ΚΟΣΜΟΣ

15.01.2026 08:48

ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη – Στόχος μετανάστης από τη Βενεζουέλα (videos)

15.01.2026 08:48
Συνεχίζουν να κυκλοφορούν, να πυροβολούν και ενίοτε να σκοτώνουν αθώους πολίτες τα «τάγματα» της της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), με τις «ευλογίες» πάντοτε του Ντόναλντ Τραμπ.

Τελευταίο επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (14/1) στη Μινεάπολη, όπου πράκτορας της ICE πυροβόλησε μετανάστη από τη Βενεζουέλα, μία μόλις εβδομάδα μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στην ίδια πόλη, από σφαίρες άλλου πράκτορα.

«Κατανοούμε πως υπάρχει οργή», τόνισε η δημοτική αρχή μέσω X, προσθέτοντας πως «η πόλη της Μινεάπολης απαιτεί για ακόμη μια φορά η ICE να εγκαταλείψει την πόλη και την πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) αμέσως».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε πως αστυνομικός πυροβόλησε τον μετανάστη, αναφέροντας πως «παράνομος αλλοδαπός που είχε έρθει από τη Βενεζουέλα» πρόβαλε «αντίσταση» στη σύλληψή του έπειτα από «στοχευμένο» έλεγχο σε δρόμο.

«Καθώς ο ύποπτος και ο αντιπρόσωπος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου πάλευαν στο έδαφος, δυο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν κι αυτοί στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο», ανέφερε.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε μια φορά «σε άμυνα» για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι, πάντα κατά το υπουργείο.

Οργισμένες διαδηλώσεις και επεισόδια

Μετά τον νέο πυροβολισμό, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο του περιστατικού, εκφράζοντας την οργή τους για τις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεάπολη.

Οι αρχές στη Μινεάπολη και στην πολιτεία Μινεσότα, όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, έχουν καταγγείλει τις ενέργειες των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, ειδικά της ICE.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε νωρίτερα χθες ο κυβερνήτης στη Μινεσότα Τιμ Ουόλς κατήγγειλε «το χάος, την αναταραχή και το τραύμα που προκαλεί στην κοινότητά μας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση», αναφερόμενος στις ανακρίσεις πόρτα-πόρτα που κάνουν αστυνομικοί της ICE, «οπλισμένοι, μασκοφορεμένοι και ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι».

