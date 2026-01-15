ΗΠΑ: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη – Στόχος μετανάστης από τη Βενεζουέλα (videos)

Συνεχίζουν να κυκλοφορούν, να πυροβολούν και ενίοτε να σκοτώνουν αθώους πολίτες τα «τάγματα» της της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), με τις «ευλογίες» πάντοτε του Ντόναλντ Τραμπ.

Τελευταίο επεισόδιο σημειώθηκε την Τετάρτη (14/1) στη Μινεάπολη, όπου πράκτορας της ICE πυροβόλησε μετανάστη από τη Βενεζουέλα, μία μόλις εβδομάδα μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ στην ίδια πόλη, από σφαίρες άλλου πράκτορα.

🚨 ICE AGENT AMBUSHED IN MINNEAPOLIS!



During an immigration enforcement op in North Minneapolis, an ICE agent was AMBUSHED by THREE subjects wielding a shovel (and broom handle per reports), prompting defensive shots in self-defense! pic.twitter.com/Cn7U4sruBH — JUDITH KALETA (@JUDITHKALETAA) January 15, 2026

«Κατανοούμε πως υπάρχει οργή», τόνισε η δημοτική αρχή μέσω X, προσθέτοντας πως «η πόλη της Μινεάπολης απαιτεί για ακόμη μια φορά η ICE να εγκαταλείψει την πόλη και την πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) αμέσως».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας επιβεβαίωσε πως αστυνομικός πυροβόλησε τον μετανάστη, αναφέροντας πως «παράνομος αλλοδαπός που είχε έρθει από τη Βενεζουέλα» πρόβαλε «αντίσταση» στη σύλληψή του έπειτα από «στοχευμένο» έλεγχο σε δρόμο.

🚨ICE agent shoots Venezuelan national in Minneapolis after shovel attack during ambush: DHS pic.twitter.com/odeQFxscUP January 15, 2026

«Καθώς ο ύποπτος και ο αντιπρόσωπος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου πάλευαν στο έδαφος, δυο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν κι αυτοί στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο», ανέφερε.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε μια φορά «σε άμυνα» για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι, πάντα κατά το υπουργείο.

Οργισμένες διαδηλώσεις και επεισόδια

Μετά τον νέο πυροβολισμό, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο του περιστατικού, εκφράζοντας την οργή τους για τις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεάπολη.

🚨#BREAKING: Watch as anti-ICE protesters flee from federal agents where clashes have erupted with officers using tear gas and flash bangs. Video from the scene shows one protester being hit by crowd control munitions while others launch fireworks and other projectiles toward the… pic.twitter.com/ZcdQ3hxwfq — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 15, 2026

Οι αρχές στη Μινεάπολη και στην πολιτεία Μινεσότα, όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, έχουν καταγγείλει τις ενέργειες των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, ειδικά της ICE.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε νωρίτερα χθες ο κυβερνήτης στη Μινεσότα Τιμ Ουόλς κατήγγειλε «το χάος, την αναταραχή και το τραύμα που προκαλεί στην κοινότητά μας η ομοσπονδιακή κυβέρνηση», αναφερόμενος στις ανακρίσεις πόρτα-πόρτα που κάνουν αστυνομικοί της ICE, «οπλισμένοι, μασκοφορεμένοι και ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι».

