search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 23:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 22:23

Σοκαριστικό βίντεο: Πράκτορες της ICE βγάζουν με τη βία γυναίκα με κινητικά προβλήματα από το αυτοκίνητό της και τη συλλαμβάνουν

14.01.2026 22:23
minneapoli-eksot

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο όπου καταγράφεται ένα βίαιο περιστατικό με πρωταγωνιστές πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στις ΗΠΑ, μία μόλις εβδομάδα από τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από συνάδελφό τους.

Η εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, με αλλεπάλληλες διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, όπου έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό.

Στο σχετικό βίντεο, μια γυναίκα φαίνεται πως βρέθηκε άθελά της μέσα στο πλήθος της διαδήλωσης με το αυτοκίνητό της, επιχειρώντας να πάει στον γιατρό.

Απίστευτη αγριότητα

Οι σκηνές που καταγράφονται σοκάρουν, με πράκτορες της ICE να απομακρύνουν με απίστευτη αγριότητα τη γυναίκα από το ακινητοποιημένο αυτοκίνητό της, ενώ εκείνη τους εξηγεί ότι προσπαθούσε να πάει στο ραντεβού με τον γιατρό της.

Οι άνδρες της ICE δεν πτοούνται, και συνεχίζουν να τραβούν τη γυναίκα μέσα από το αυτοκίνητό της, ενώ, μάλιστα, κόβουν και τη ζώνη ασφαλείας που φορούσε με ένα μαχαίρι.

Η γυναίκα, σαστισμένη, εξηγεί ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και ότι έχει κινητικά προβλήματα, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν βγήκε μόνη της από το όχημα.

Τα λόγια της, ωστόσο, πέφτουν στο κενό, με τους πράκτορες της ICE να τη συλλαμβάνουν, ενώ το εξαγριωμένο πλήθος φώναζε εναντίον τους.

Διαβάστε επίσης:

Βενεζουέλα: Ξεκινά μια νέα πολιτική εποχή ανεκτικότητας, δηλώνει η Ντέλσι Ροντρίγκες – Απελευθερώνονται κρατούμενοι

Από άσπονδοι εχθροί έγιναν… φίλοι: Η απρόσμενη… αγάπη Τραμπ – Μαμντάνι- Ανταλλάσσουν συχνά μηνύματα

Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα χε@@@@ πάνω τους και θα την παραδώσουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια κάθειρξη σε 40χρονο για κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης στην Κω

limani thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του 6ου προβλήτα

pavlos_aslanidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών – Προσωρινός πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης

real basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diario AS: Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί από την EuroLeague και «αγκαλιάζει» το NBA Europe

trump oval office – 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Θεωρώ πως θα βρεθεί μια λύση» στο θέμα της Γροιλανδίας, λέει ο Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

nikos-koklonis-new
LIFESTYLE

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχουμε λεφτά - Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται ατασθαλίες του παρελθόντος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 23:57
viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια κάθειρξη σε 40χρονο για κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης στην Κω

limani thessalonikis
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του 6ου προβλήτα

pavlos_aslanidis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών – Προσωρινός πρόεδρος ο Παύλος Ασλανίδης

1 / 3