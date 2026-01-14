Σοκαριστικό βίντεο: Πράκτορες της ICE βγάζουν με τη βία γυναίκα με κινητικά προβλήματα από το αυτοκίνητό της και τη συλλαμβάνουν

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο όπου καταγράφεται ένα βίαιο περιστατικό με πρωταγωνιστές πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στις ΗΠΑ, μία μόλις εβδομάδα από τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από συνάδελφό τους.

Η εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, με αλλεπάλληλες διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, όπου έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό.

Στο σχετικό βίντεο, μια γυναίκα φαίνεται πως βρέθηκε άθελά της μέσα στο πλήθος της διαδήλωσης με το αυτοκίνητό της, επιχειρώντας να πάει στον γιατρό.

Απίστευτη αγριότητα

Οι σκηνές που καταγράφονται σοκάρουν, με πράκτορες της ICE να απομακρύνουν με απίστευτη αγριότητα τη γυναίκα από το ακινητοποιημένο αυτοκίνητό της, ενώ εκείνη τους εξηγεί ότι προσπαθούσε να πάει στο ραντεβού με τον γιατρό της.

Οι άνδρες της ICE δεν πτοούνται, και συνεχίζουν να τραβούν τη γυναίκα μέσα από το αυτοκίνητό της, ενώ, μάλιστα, κόβουν και τη ζώνη ασφαλείας που φορούσε με ένα μαχαίρι.

Η γυναίκα, σαστισμένη, εξηγεί ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και ότι έχει κινητικά προβλήματα, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν βγήκε μόνη της από το όχημα.

Τα λόγια της, ωστόσο, πέφτουν στο κενό, με τους πράκτορες της ICE να τη συλλαμβάνουν, ενώ το εξαγριωμένο πλήθος φώναζε εναντίον τους.

