14.01.2026 21:56

Βενεζουέλα: Ξεκινά μια νέα πολιτική εποχή ανεκτικότητας, δηλώνει η Ντέλσι Ροντρίγκες – Απελευθερώνονται κρατούμενοι

14.01.2026 21:56
delcy rodrigez 77- new

Η Βενεζουέλα οδεύει πλέον σε μια «νέα πολιτική εποχή» δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά την αρπαγή, στις 3 Ιανουαρίου, του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Το μήνυμα είναι αυτό μιας Βενεζουέλας που ανοίγεται σε μια νέα πολιτική εποχή, μια εποχή που επιτρέπει την ανεκτικότητα παρά τις διαφωνίες και μέσω της ιδεολογικής και πολιτικής ποικιλομορφίας» είπε στους δημοσιογράφους, στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες του Καράκας.

Η Ροντρίγκες είπε ότι το Καράκας έχει απελευθερώσει από τον Δεκέμβριο 406 πολιτικούς κρατουμένους, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που, κατ’ αυτήν, ξεκίνησε ο Μαδούρο.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal ωστόσο κάνει λόγο για 180 αποφυλακίσεις σε δύο κύματα, αυτό του Δεκεμβρίου και το τρέχον, που συνεχίζεται με το σταγονόμετρο.

«Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, παραμένει ανοιχτή», σχολίασε ωστόσο η Ροντρίγκες.

Νωρίτερα την Τετάρτη το Foro Penal και η ένωση εργαζομένων στον Τύπο SNTP ανέφεραν ότι αποφυλακίστηκαν τουλάχιστον 17 δημοσιογράφοι. Προηγουμένως, έκαναν λόγο για εννέα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο αντιφρονών δημοσιογράφος και πολιτικός Ρόλαντ Καρένιο.

Η προσωρινή πρόεδρος είπε ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αποφυλακιστούν άτομα που κατηγορούνται για «σοβαρά παραπτώματα», όπως για ανθρωποκτονίες και διακίνηση ναρκωτικών ενώ λαμβάνονται υπόψη τα αδικήματα που συνδέονται με τη «συνταγματική τάξη», καθώς και «το μίσος, τη βία και τη μισαλλοδοξία».

Επί προεδρίας Μαδούρο εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και δικάστηκαν για «υποκίνηση μίσους» και «προδοσία της πατρίδας», κυρίως κατά τις περιόδους των εκλογών και σε πολιτικές διαδηλώσεις.

