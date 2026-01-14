Από άσπονδοι εχθροί έγιναν… φίλοι: Η απρόσμενη… αγάπη Τραμπ – Μαμντάνι- Ανταλλάσσουν συχνά μηνύματα

Ένα…bromance βρίσκεται σε εξέλιξη στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, που μέχρι πρόσφατα κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί.

Ο λόγος για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον σοσιαλιστή δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι, αυτόν δηλαδή που ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρούσε ότι θα ήταν η… καταστροφή της Νέας Υόρκης αν εκλεγόταν.

Κι όμως, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios και της New York Post, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ και ο 34χρονος Μαμντάνι, που ορκίστηκε πρόσφατα δήμαρχος, διατηρούν πλέον απευθείας επικοινωνία, σε «φιλικό» τόνο, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα – μια εξέλιξη την οποία πολλοί στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη περιγράφουν ως ένα από τα πιο απρόβλεπτα πολιτικά φλερτ των τελευταίων ετών.

Οι ανταλλαγές μηνυμάτων ξεκίνησαν λίγο μετά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο, όταν ο Τραμπ και ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης αντάλλαξαν προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Η εικόνα εκείνης της συνάντησης αιφνιδίασε ακόμη και έμπειρους παρατηρητές, αφού, παρά τη μακρά δημόσια αντιπαράθεση και τις ιδεολογικές τους διαφορές, Τραμπ και Μαμντάνι εμφανίστηκαν χαλαροί, με χαμόγελα και εμφανή χημεία.

Πώς αλλάζουν οι καιροί: Από τα εκατέρωθεν γαλλικά, στα… χαμόγελα

Η προσέγγιση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχαν προηγηθεί. Πριν από την εκλογή του στη δημαρχία, ο Μαμντάνι είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ «φασίστα», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιούσε τους Νεοϋορκέζους ότι η εκλογή του νεαρού σοσιαλιστή θα ήταν «καταστροφή».

Ο Τραμπ είχε αποκαλέσει τον Μαμντάνι «κομμουνιστή παρανοϊκό» και «εχθρό των Εβραίων», απειλώντας μάλιστα να τον εμποδίσει να ασκήσει την εξουσία του, και να μπλοκάρει ομοσπονδιακά κονδύλια προς τη μεγαλούπολη.

Ωστόσο, όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν ενώπιος ενωπίω στο Οβάλ Γραφείο, το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό. «Ουάου, είσαι ακόμη πιο όμορφος από κοντά απ’ ό,τι στην τηλεόραση!» είπε ο Τραμπ στον δήμαρχο, λίγες ημέρες αφότου είχε δηλώσει δημοσίως πως ο ίδιος είναι «πολύ πιο όμορφος» από τον Μαμντάνι.

«Μας ενώνει η αγάπη για τη Νέα Υόρκη»

Στη συνάντηση, ο Μαμντάνι μίλησε για τις γειτονιές της Νέας Υόρκης, ακόμη και για ένα φαρμακείο στο οποίο σύχναζε ο πατέρας τού Ντόναλντ Τραμπ. «Ήταν μια παραγωγική συνάντηση, επικεντρωμένη σε έναν κοινό τόπο θαυμασμού και αγάπης: τη Νέα Υόρκη», δήλωσε αργότερα.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εμφανίστηκε σχεδόν προστατευτικός. «Όσο καλύτερα τα πάει τόσο πιο χαρούμενος θα είμαι», είπε για τον δήμαρχο, ενώ επαίνεσε και την εκλογική του νίκη, λέγοντας ότι «έκανε μια απίστευτη προεκλογική καμπάνια απέναντι σε πολύ σκληρούς και έξυπνους αντιπάλους».

Για ποια θέματα ανταλλάσσουν απόψεις

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τα δύο Μέσα, τα γραπτά μηνύματα που ανταλλάσσουν οι Τραμπ – Μαμντάνι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα μέχρι τη γραφειοκρατία στις πολεοδομικές άδειες της Νέας Υόρκης.

Ο ίδιος ο Μαμντάνι παραδέχθηκε ότι έχουν «ανταλλάξει πλήθος μηνυμάτων», διευκρινίζοντας πως «οι συζητήσεις μας επιστρέφουν πάντα στη Νέα Υόρκη και στη σημασία τού να παράγουμε αποτελέσματα για τους ανθρώπους που ζουν στη μεγαλούπολη».

Axios reports President Trump and NYC Mayor Zohran Mamdani have been privately texting since November, building a relationship despite past hostilities. https://t.co/qsOGVX2hkK — Newsweek (@Newsweek) January 13, 2026

Παρά όμως τη βελτίωση των σχέσεων, συνεργάτες και των δύο πλευρών τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει εικόνα υπερβολικής οικειότητας. «Δεν θα είχε πρακτικό ή πολιτικό νόημα να φωνάζουν ο ένας στον άλλον» σχολίασε πολιτικός παράγοντας στη New York Post, προσθέτοντας όμως: «Φυσικά, δεν μπορούν να φαίνονται και πολύ κολλητοί».

Στρατηγική ή ειλικρινής χημεία;

Ειδικοί εκτιμούν ότι η σχέση αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό συναλλακτική. Ο Τραμπ φαίνεται να αναζητεί μια γέφυρα με την πόλη από την οποία κατάγεται, ύστερα από χρόνια έντασης με προηγούμενους δημάρχους. «Μισούσε τον Μπιλ ντε Μπλάζιο και ένιωθε αποξενωμένος από τη Νέα Υόρκη», σημειώνει ο επικοινωνιολόγος Άντριου Κίρτσμαν. «Με τον Μαμντάνι φαίνεται να έχει μια συναισθηματική σύνδεση».

Mayor Zohran Mamdani and President Trump have been texting at least twice a week – as unlikely bromance blossoms: sources https://t.co/0NvIHbi41B pic.twitter.com/6nPQxoUO2E — New York Post (@nypost) January 13, 2026

Για τον Μαμντάνι, η απευθείας πρόσβαση στον Λευκό Οίκο αποτελεί σαφές πλεονέκτημα, ιδιαίτερα όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να επηρεάσει τη χρηματοδότηση της πόλης. Ο ίδιος είπε: «Θα συνεργαστώ με τον πρόεδρο σε κάθε ατζέντα που ωφελεί τους Νεοϋορκέζους. Αν κάτι τους βλάπτει, θα είμαι ο πρώτος που θα το πει».

Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το bromance, γιατί οι πολιτικές… φιλίες συχνά αποδεικνύονται λυκοφιλίες…

