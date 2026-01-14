search
Κύπρος: Σορός σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει σε Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται

Συναγερμός σήμανε σήμερα, Τετάρτη 14/1, στην Κύπρο, όταν σορός άνδρα εντοπίστηκε από πολίτη σε παραλία στην περιοχή της Αυδήμου.

Όπως αναφέρει το philenews.com, στο σημείο έσπευσαν μέλη των Βρετανικών Βάσεων, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού και ο υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο και προχώρησαν σε αυτοψία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η σορός βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που καθιστά αδύνατη την άμεση αναγνώρισή της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο των Βρετανικών Βάσεων, ώστε αύριο, Πέμπτη, να διενεργηθεί νεκροτομή και να ληφθούν δείγματα DNA για να γίνει η ταυτοποίηση του άγνωστου άνδρα.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, μέχρι στιγμής δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά την αιτία θανάτου του άγνωστου άνdρα.

Άγνωστη η τύχη του 56χρονου επιχειρηματία

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, το μακάβριο εύρημα ενδέχεται να συνδέεται με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Ωστόσο, για την ώρα, η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις.

Οι έρευνες για τον 56χρονο επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Πισσουρίου, και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου το κινητό τηλέφωνό του εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα.

