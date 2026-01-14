Κάγια Κάλλας: «Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να πίνουμε» – Η απάντηση στις γεωπολιτικές εντάσεις

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας δήλωσε κατ’ ιδίαν στους ευρωβουλευτές ότι η κατάσταση στον κόσμο σημαίνει ότι ίσως είναι μια «καλή στιγμή» για να αρχίσουμε να πίνουμε.

Η Κάλλας είπε στους ηγέτες των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι, ενώ δεν πίνει πολύ, τώρα ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει, δεδομένων των γεγονότων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με δύο άτομα που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Μιλούσε περίπου την ίδια ώρα που οι υπουργοί Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας συναντιόντουσαν με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το Αρκτικό Νησί.

Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ – η οποία συντονίζει την εξωτερική πολιτική του μπλοκ εκ μέρους των 27 κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – έκανε το αστείο σε μια συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων, μια συνεδρίαση των αρχηγών των ομάδων του Κοινοβουλίου. Τα σχόλιά της ήρθαν αφού οι κορυφαίοι ευρωβουλευτές άρχισαν να εύχονται ο ένας στον άλλον καλή χρονιά. Οι ίδιοι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν ότι τα παγκόσμια γεγονότα σήμαιναν ότι δεν ήταν και τόσο χαρούμενα, σύμφωνα με άτομα στην αίθουσα.

Με τους φόβους στην Ευρώπη ότι ο Τραμπ μπορεί να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, τις μαζικές διαμαρτυρίες κατά του ισλαμιστικού καθεστώτος στο Ιράν, καθώς και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Γάζα και την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η γεωπολιτική έχει γίνει το πιο πιεστικό ζήτημα της ΕΕ. Μία από τις πιο πρόσφατες κινήσεις της Κάλλας ήταν να δηλώσει στο POLITICO ότι ήταν έτοιμη να προτείνει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν μετά την κυβερνητική καταστολή που φέρεται να έχει σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους.

