«Σε ποια κατεύθυνση Γροιλανδέ;» – Η μάχη προπαγάνδας του Λευκού Οίκου

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου δημοσίευσε οπτικό υλικό που δείχνει αυτό που πιστεύει ότι είναι η επιλογή που αντιμετωπίζει η Γροιλανδία (που απεικονίζεται ως δύο έλκηθρα με σκύλους): μπορεί είτε να ταχθεί με το μέρος των ΗΠΑ και να απολαύσει ένα λαμπρό μέλλον είτε να αντιμετωπίσει μια καταιγίδα που απεικονίζεται ως οι συνδυασμένες δυνάμεις της Ρωσίας και της Κίνας.

Ρωτάει:

«Προς τα πού, Γροιλανδέ;»

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε κατηγορηματικά ότι η Γροιλανδία, θα περιέλθει στον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι «τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό».

Πρόσθεσε, δε, ότι «το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ υποστήριξε ότι αν δεν το «κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα, και αυτό δεν θα συμβεί».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το Golden Dome που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας οδηγήσει στο να το αποκτήσουμε. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ!

Από στρατιωτική άποψη, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία έχτισα κατά το πρώτο μου θητεία και τώρα ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – Ούτε καν κοντά!

Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».

