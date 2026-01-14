search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 21:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 19:19

«Σε ποια κατεύθυνση Γροιλανδέ;» – Η μάχη προπαγάνδας του Λευκού Οίκου

14.01.2026 19:19
groilandia anartisi

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου δημοσίευσε οπτικό υλικό που δείχνει αυτό που πιστεύει ότι είναι η επιλογή που αντιμετωπίζει η Γροιλανδία (που απεικονίζεται ως δύο έλκηθρα με σκύλους): μπορεί είτε να ταχθεί με το μέρος των ΗΠΑ και να απολαύσει ένα λαμπρό μέλλον είτε να αντιμετωπίσει μια καταιγίδα που απεικονίζεται ως οι συνδυασμένες δυνάμεις της Ρωσίας και της Κίνας.

Ρωτάει:

«Προς τα πού, Γροιλανδέ;»

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε κατηγορηματικά ότι η Γροιλανδία, θα περιέλθει στον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι «τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό».

Πρόσθεσε, δε, ότι «το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ υποστήριξε ότι αν δεν το «κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα, και αυτό δεν θα συμβεί».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Είναι ζωτικής σημασίας για το Golden Dome που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας οδηγήσει στο να το αποκτήσουμε. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ!

Από στρατιωτική άποψη, χωρίς την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία έχτισα κατά το πρώτο μου θητεία και τώρα ανεβάζω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – Ούτε καν κοντά!

Το ξέρουν αυτό, και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.

Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος DJT».

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Όλα συγκλίνουν σε χτύπημα Τραμπ στο Ιράν «τις επόμενες 24 ώρες» – Εκκενώνουν βάσεις οι ΗΠΑ

Η Κύπρος ερευνά τον θάνατο Ρώσου διπλωμάτη που φέρεται να ήταν κατάσκοπος της GRU

Αθωώθηκε η influencer Κιάρα Φεράνι για τις κατηγορίες για απάτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
medvedef
ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα χε@@@@ πάνω τους και θα τη παραδώσουν

greenland-ice-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Η θεμελιώδης διαφωνία» για τη Γροιλανδία παραμένει μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Εντείνει την στρατιωτική της παρουσία η Ευρώπη

oikiaki-voithos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ

police-car-lights
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Σορός σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει σε Ρώσο επιχειρηματία που αγνοείται

probata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι ισχύει τελικά με τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων; Η επιστολή της Κομισιόν και η απάντηση του ΥΠΑΑΤ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 21:27
medvedef
ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα χε@@@@ πάνω τους και θα τη παραδώσουν

greenland-ice-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Η θεμελιώδης διαφωνία» για τη Γροιλανδία παραμένει μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Εντείνει την στρατιωτική της παρουσία η Ευρώπη

oikiaki-voithos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ

1 / 3