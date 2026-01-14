Αθωώθηκε η influencer Κιάρα Φεράνι για τις κατηγορίες για απάτη

Αθώα από την ιταλική δικαιοσύνη κρίθηκε η γνωστή ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες για απάτη που αντιμετώπιζε.

Η υπόθεση αφορούσε τη συμμετοχή της σε διαφημιστική εκστρατεία παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου γλυκού και πασχαλινών αυγών.

Η ινφολουένσερ αθωώθηκε από το δικαστήριο του Μιλάνου εξαιτίας δύο, κύριων στοιχείων: οι δικαστές αποφάσισαν ότι δεν επρόκειτο για απάτη με επιβαρυντικές συνθήκες, σε βάρος των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο. Παράλληλα, η ιταλική ένωση καταναλωτών Codacons, πριν από ένα χρόνο είχε αποσύρει την μήνυση που είχε υποβάλει, μετά την απόφαση της Φεράνι να καταβάλει αποζημιώσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Οι εισαγγελείς θεωρούσαν ότι η Φεράνι γνώριζε ότι δεν είχαν καταβληθεί για αγαθοεργίες -όπως πίστευαν οι καταναλωτές- τα ποσά που αντιστοιχούσαν στις πωλήσεις. Η ινφλουένσερ ανέκαθεν δήλωνε ότι δεν είχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάληξη των συγκεκριμένων χρημάτων και είχε ήδη καταβάλει ως αποζημίωση πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ.

Βάσει πρόσφατης μεταρρύθμισης της ιταλικής δικαιοσύνης, για το αδίκημα της απάτης χωρίς επιβαρυντικά στοιχεία δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη. Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγγελείς της ιταλικής συμπρωτεύουσας είχαν ζητήσει την καταδίκη της γνωστής ινφλουένσερ σε ένα χρόνο και οκτώ μήνες φυλάκισης, χωρίς ελαφρυντικά.

««Επιτέλους, τελείωσε ένας εφιάλτης. Είμαστε όλοι συγκινημένοι, ευχαριστώ όλους όσοι με ακολουθούν στο διαδίκτυο», δήλωσε νωρίτερα η Κιάρα Φεράνι.

Διαβάστε επίσης:

Η πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Τιμοσένκο κατηγορείται για διαφθορά – Επιχείρησε να εξαγοράσει ψήφους βουλευτών

O Τραμπ χάνει την ψυχραιμία του κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο της Ford – Το επεισόδιο με εργαζόμενο (Video)

Πού βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή που απειλεί να χτυπήσει το Ιράν, αν ο Τραμπ στοχεύσει την Τεχεράνη